Joelina Drews rührt Papa Jürgen mit neuem Song zu Tränen

Mit ihrer neuen Single "Durch und durch" hat Joelina Drews (30) ihrem Vater Jürgen Drews (81) eine ganz besondere Freude bereitet – und den 81-Jährigen zu Tränen gerührt. Die Sängerin veröffentlichte am Wochenende den Song und teilte auf Instagram den bewegenden Moment, in dem Jürgen die Neuinterpretation seines eigenen Hits zum ersten Mal hörte. Bei den ersten Takten zeigte sich der "König von Mallorca" sichtlich überrascht: "Den hab ich ja komponiert", stellte er fest. Der Stolz war ihm deutlich anzusehen. "Geil, auch Tempo geil", lobte er. Als Joelina ihn fragte, wie er den Song findet, wandte Jürgen den Kopf ab – und kämpfte mit den Tränen. Schließlich setzte er noch ein Kompliment drauf: "Das ist besser als meine Version."

Beim Fernsehmagazin "Brisant" brachte Jürgen seinen Stolz auf den Punkt: "Wenn unsere eigene Tochter einen Song covert, der von mir ist – was Geileres gibt es doch gar nicht. Da bin ich richtig stolz drauf." Bei dem Song handelt es sich um eine moderne Neuinterpretation eines Titels, den Jürgen bereits 1995 im Duett mit der Sängerin Silke veröffentlicht hatte. Joelina beschrieb das Stück gegenüber dem Portal Schlagerpuls als eine Mischung aus Dance-Pop, Schlager und Elementen der Achtzigerjahre. Auch in ihrem Podcast "Kids Club", den sie gemeinsam mit Lucas Cordalis (58) und Achim Petry (51) betreibt, wurde der neue Track bereits gefeiert. Lucas Cordalis brachte sein Urteil kurz und knapp auf den Punkt: Der Song "knallt so geil".

Dass Joelina sich überhaupt auf das Schlager-Genre einlässt, war lange keine Selbstverständlichkeit. Gegenüber dem TV-Magazin "Volle Kanne" sprach sie offen über eine "Rebellenphase", in der sie musikalisch bewusst einen anderen Weg einschlagen wollte, um nicht im Schatten ihres Vaters zu stehen. Stattdessen war sie zeitweise im Urban Pop und Rap unterwegs – und veröffentlichte sogar ein Feature mit Capital Bra (31). Den entscheidenden Schritt Richtung Schlager machte sie laut eigener Aussage mit dem gemeinsamen Song "Wenn der Regen auf uns fällt" mit Lucas Cordalis.

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Getty Images Jürgen Drews und Joelina Drews im September 2025 in München

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Getty Images Jürgen Drews und Joelina Drews im Oktober 2022

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Getty Images Joelina Drews, Sängerin