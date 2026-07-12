König Charles und Königin Camilla trauern um Scheich Hamad

König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) haben in einer gemeinsamen Erklärung ihr Beileid zum Tod von Scheich Hamad bin Khalifa Al Thani ausgesprochen, dem früheren Emir von Katar. Das britische Königspaar zeigte sich dem Palast zufolge "tief betrübt" über die traurige Nachricht. In der Mitteilung würdigte das Paar Hello! zufolge das Wirken des Verstorbenen: "Seine Hoheit hat dem Staat Katar viele Jahre herausragenden Dienst geleistet und das Land durch eine transformative Periode seiner Geschichte geführt. Seine Führungsstärke, seine Vision und sein Engagement für das Wohlergehen des katarischen Volkes wurden weithin bewundert – sowohl in Katar als auch in der ganzen Welt."

Im weiteren Verlauf der gemeinsamen Erklärung richteten Charles und Camilla ihre Anteilnahme direkt an die Familie des Verstorbenen und an die Bevölkerung Katars: "Ihre Majestäten sprechen Seiner Hoheit Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, dem Emir des Staates Katar, den Mitgliedern der Familie Al Thani sowie dem katarischen Volk in dieser Zeit des Verlustes und der Trauer ihr aufrichtigstes Beileid aus", heißt es darin. Weiter fügten sie hinzu: "Die Gedanken und Gebete der königlichen Familie sind bei allen, die um ihn trauern."

Die Kondolenzbekundung folgte auf ein seltenes Familientreffen: Laut Hello! besuchte Prinz Harry (41) zusammen mit seiner Frau Herzogin Meghan (44) und den gemeinsamen Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) Charles in seiner Residenz Highgrove House in Gloucestershire. Für den König war es das erste Wiedersehen mit seinen Enkeln seit dem Platinjubiläum der verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96) im Juni 2022 – also seit rund drei Jahren. Fotos oder weitere Details zu dem Treffen wurden nicht veröffentlicht.

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Getty Images König Charles und Königin Camilla am dritten Tag von Royal Ascot 2026

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Getty Images Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani grüßt Teilnehmer bei der Grundsteinlegung eines von Katar finanzierten Rehazentrums in Gaza, 23.10.2012

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Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrer Tochter Lilibet, 2026