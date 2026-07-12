Wimbledon-Finale: Sophia Thomalla hat keinen Kontakt zu Alex

Am Sonntag steht Alexander Zverev (29) im Wimbledon-Finale gegen den Italiener Jannik Sinner (24) – und das ganz ohne Rückendeckung von Freundin Sophia Thomalla (36) von der Tribüne aus. Die Moderatorin und Schauspielerin muss arbeiten und kann das Endspiel daher nicht live im Stadion verfolgen. Geplant ist aber, dass sie direkt nach dem Match per Flugzeug zu einer potenziellen Siegerparty anreist. Wie der Tennisprofi gegenüber dem österreichischen Sender oe24 erklärte, hat er während des gesamten Turniers ohnehin sein Handy ausgeschaltet – es gibt weder Anrufe noch Nachrichten, und das gilt auch für Sophia.

Dieses strikte Handyverbot ist für Alexander keine neue Regel, sondern seine bewährte Strategie, um bei Grand-Slam-Turnieren voll fokussiert zu bleiben. Dass er in London so weit gekommen ist, gibt ihm recht: Es ist bereits sein zweites Grand-Slam-Finale in Folge, nachdem er kurz zuvor die French Open gewinnen konnte. Trotz der zweiwöchigen Funkstille betonte der Olympiasieger von 2021 lachend, dass er mit Sophia eine sehr stabile Beziehung führt – und dass sie seinen Fokus kennt und respektiert.

Sophia war auch beim French-Open-Finale in Paris nicht dabei, damals ebenfalls wegen beruflicher Verpflichtungen. Beim Wimbledon-Turnier hat Alexander sportlich die Chance, in die Geschichtsbücher einzugehen: Als erster Deutscher seit Boris Becker (58) 1995 steht er im Wimbledon-Finale. Mit einem Sieg über Sinner, gegen den er zuletzt neunmal in Folge verloren hatte, könnte er sogar der erste deutsche Wimbledonsieger seit Michael Stich 1991 werden. Stich ist als Experte selbst vor Ort in London.

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Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev im Pärchenurlaub

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Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla bei der Taste of Tennis Miami 2026 in Hutong, Miami

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Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev in Buenos Aires, Februar 2025