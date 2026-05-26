Shannon Elizabeth posiert nach 25 Jahren wieder im Badeanzug

Shannon Elizabeth (52) ist zurück – und zwar mit einem Video vom Strand, das Erinnerungen an ihre Zeit als Hollywood-Sexsymbol weckt. Die Schauspielerin, die in den späten 1990er- und frühen 2000er-Jahren als Leinwand-Ikone bekannt wurde, postete jetzt auf Instagram zum ersten Mal seit 25 Jahren wieder ein Reel von sich im Badeanzug. Die 52-Jährige teilte die Strandbilder während eines Luxusurlaubs auf Mauritius und schwärmte dabei in höchsten Tönen von ihrem Aufenthaltsort: "Mauritius hat die Messlatte noch mal höher gelegt! Ein Tag im Shangri-La Le Touessrok... makellos weiße Sandstrände, eine Privatinsel, die man per Boot erreicht, und das traumhafteste Mittagessen am Strand im Coco's Beach House. Dieser Ort ist etwas ganz Besonderes."

Der neue freizügige Auftritt passt zu Shannons aktueller Karriere auf OnlyFans, auf der sie seit Kurzem aktiv ist. Gegenüber dem Magazin Us Weekly sprach sie von der überwältigenden Resonanz ihrer Fans: "Meine Fans sind für mich da wie nichts, was ich je hätte erwarten können. Es war eine Weile her, und ich wusste nicht, ob jemand auftauchen oder sich dafür interessieren würde, dass ich Inhalte erstelle." Die Unterstützung motiviere sie, noch mehr zu teilen und noch mehr zurückzugeben. Für den Einstieg auf die Plattform holte sie sich Rat bei ihrer Freundin und Schauspielkollegin Denise Richards (55), die selbst bereits seit fast vier Jahren auf OnlyFans aktiv ist. "Denise war wirklich eine große Hilfe. Sie hat mich durch alles geführt und mir Leute empfohlen, mit denen sie zusammengearbeitet hat und die ihr geholfen haben. Ich bin sicher, dass wir in Zukunft vielleicht sogar eine Kollaboration machen werden", so Shannon gegenüber Us Weekly.

Shannon wurde in Houston, Texas, geboren und wuchs in Waco auf. Ihren Durchbruch feierte sie 1999 in dem Teenagerfilm "American Pie", in dem sie die Austauschstudentin Nadia spielte. In den frühen 2000er-Jahren zierte sie mehrfach das Cover des Maxim-Magazins und wurde damit zum gefragten Pinup-Girl. Neben ihrer Schauspiel- und Modelkarriere wurde sie auch als Pokerspielerin in Las Vegas bekannt und nahm an zahlreichen Promi-Pokerturnieren teil. Zuletzt lebte sie mit ihrem damaligen Ehemann Simon Borchert in Südafrika, wo die beiden eine gemeinnützige Organisation für Wildtierschutz betrieben. Nach fünf Jahren Ehe kam es vergangenes Jahr zur Trennung.

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Instagram / shannonelizabeth Shannon Elizabeth im Urlaub 2026

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Getty Images "American Pie"-Stars Jason Biggs, Tara Reid, Seann William Scott und Shannon Elisabeth, 2001

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Getty Images Shannon Elizabeth bei der Environmental Media Association Awards Gala 2024 in Los Angeles

Shannon startet mit 52 auf OnlyFans durch – was sagst du zu diesem Schritt? Stark! Smarter Move und direkter Draht zu den Fans. Okay, wenn’s ihr Spaß macht. Wäre nicht unbedingt so meins. Ich hätte mir lieber ein klassisches Film- oder TV-Comeback gewünscht. Ergebnis anzeigen