Shannon Elizabeth zeigt nun auf OnlyFans ungeahnte Facetten

Shannon Elizabeth (52), bekannt als Nadia aus der Kultkomödie American Pie, wagt nun einen völlig neuen Schritt: Die Schauspielerin hat angekündigt, einen OnlyFans-Account zu eröffnen. Gegenüber dem Magazin People erklärte sie, dass sie damit die Kontrolle über ihre eigene Geschichte übernehmen möchte. "Ich habe meine gesamte Karriere in Hollywood verbracht, wo andere Menschen die Erzählung und den Verlauf meiner Karriere kontrollierten. Dieses neue Kapitel dreht sich darum, das zu ändern, eine sexy Seite zu zeigen, die niemand bisher gesehen hat, und meinen Fans näher zu sein", so Shannon. Ihr Profil ging am 16. April online.

Den Schritt auf die Plattform sieht die Schauspielerin als Befreiung. "Ich wähle OnlyFans, weil es mir erlaubt, direkt mit meinem Publikum in Kontakt zu treten, nach meinen eigenen Vorstellungen zu erschaffen und einfach frei zu sein. Ich denke wirklich, dass das die Zukunft ist", sagte sie gegenüber People. Damit macht sie deutlich, dass es ihr vor allem um künstlerische Selbstbestimmung geht – und weniger um den Ruf, den die Plattform in der Öffentlichkeit genießt.

Interessant dabei: Shannon hat stets betont, im echten Leben ganz anders zu sein als ihre berühmte Filmfigur Nadia. Gegenüber Entertainment Tonight erklärte sie: "Für mich war es eine Rolle, ich spielte eine Figur. Aber auch in meinem echten Leben bin ich einfach nicht das Mädchen, das gerne nackt ist – nie." Viele hätten damals fälschlicherweise angenommen, sie sei privat genauso wie ihre Figur, erklärte sie weiter. Auf ihre Rolle in "American Pie" ist Shannon aber nicht weniger dankbar: "Alles, was ich in meinem Leben getan habe, ist wegen 'American Pie'", sagte sie dem Promiportal. Nach dem Erfolg des Films war sie unter anderem in "Scary Movie", "Dreizehn Geister" und Tatsächlich... Liebe zu sehen.

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Getty Images Shannon Elizabeth bei der Environmental Media Association Awards Gala 2024 in Los Angeles

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Instagram / shannonelizabeth Schauspielerin Shannon Elizabeth im Jahr 2024

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Getty Images "American Pie"-Stars Jason Biggs, Tara Reid, Seann William Scott und Shannon Elisabeth, 2001