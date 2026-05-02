Erste OnlyFans-Woche: Shannon Elizabeth verdient 1 Million

Shannon Elizabeth (52) sorgt mit einem rasanten OnlyFans-Start für Aufsehen. Die American Pie-Darstellerin hat in nur einer Woche einen siebenstelligen Betrag eingespielt, wie Page Six unter Berufung auf einen Insider meldet. Demnach soll die Schauspielerin in wenigen Tagen bereits knapp eine Million US-Dollar, umgerechnet rund 850.000 Euro, umgesetzt haben. Ihr Account auf OnlyFans ist seit Mitte April online. Der Start auf der Plattform ist für Shannon somit mehr als gelungen.

Laut Page Six hat eine anonyme Quelle ausgeplaudert, woher der Großteil der Summe stammt. Mehr als die Hälfte des Geldes soll Shannon demnach über Direktnachrichten an OnlyFans-Nutzer verdient haben, der Rest setzt sich aus Trinkgeldern und Posts zusammen. Ein Sprecher der "13 Geister"-Beauty betont gegenüber dem Portal, dass es ihr nicht nur um ihren eigenen finanziellen Erfolg geht. Die Schauspielerin möchte mit dem Geld etwas Gutes bewirken. Ein Teil der Einnahmen werde daher in ihre eigene Wohltätigkeitsorganisation fließen, die Shannon Elizabeth Foundation, mit der sie sich seit Jahren für Tierschutz und Umwelt einsetzt. Ihr Vertreter hebt außerdem hervor: "Sie ist immer am Ball und liebt es aufrichtig, mit ihren Fans zu interagieren."

Shannon hatte ihren Account Mitte April gestartet – wenige Tage, nachdem sie die Scheidung von ihrem Mann Simon Borchert eingereicht haben soll. Der südafrikanische Naturschutzspezialist und die Schauspielerin hatten sich 2015 kennengelernt und 2021 geheiratet. Zuvor war die Schauspielerin von 2002 bis 2006 mit Joseph Reitman verheiratet. Vielen ist Shannon als Nadia aus der Kultkomödie "American Pie" in Erinnerung. Vor Kurzem kündigte sie an, sich auf OnlyFans kreativer und direkter mit ihrer Community austauschen und mehr von ihrer sinnlichen Seite zeigen zu wollen. Nun offenbart sie auf OnlyFans tatsächlich neue Facetten von sich – und darf sich dabei über einen wahren Geldsegen freuen.

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Getty Images Shannon Elizabeth bei der Environmental Media Association Awards Gala 2024 in Los Angeles

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Getty Images Shannon Elizabeth, "American Pie"-Darstellerin, 2019

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Getty Images "American Pie"-Stars Jason Biggs, Tara Reid, Seann William Scott und Shannon Elisabeth, 2001

Shannon kassiert in einer Woche fast 1 Million Dollar – wie findet ihr diesen Raketenstart? Krass, aber bei ihrer Fanbase kein Wunder. Überraschend – damit hätten wir nicht gerechnet. Ergebnis anzeigen