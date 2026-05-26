Snooki erinnert sich an schmerzhafte Brustvergrößerung

Jersey Shore-Star Snooki (38) blickt auf eine Erfahrung zurück, die sie bis heute nicht vergessen kann: ihre Brust-OP im Jahr 2016. In dem Podcast "Let’s Be Honest" von Kristin Cavallari (39) erzählt die Reality-TV-Ikone, wie heftig die Schmerzen nach ihrer Brustvergrößerung waren. "Ich bin aufgewacht und es fühlte sich an, als würde ein Lastwagen auf meiner Brust stehen. Ich konnte nicht atmen. Ich bin total ausgeflippt", berichtet sie. In ihrer Brustwarze sei sogar ein Loch gewesen.

Im Gespräch erzählt die dreifache Mutter, dass sie sich nach den Schwangerschaften und dem Stillen ein sogenanntes "Mommy Makeover" gegönnt habe. In einem früheren YouTube-Video beschrieb sie ihren Entschluss im Jahr 2016 als Schritt zu mehr Wohlbefinden nach der Geburt ihrer Kinder Lorenzo und Giovanna, die sie mit ihrem Mann Jionni LaValle (39) hat. 2019 kam Sohn Angelo auf die Welt. "Als Mutter sind deine Brüste nach den Kindern zerstört, vor allem nach dem Stillen", erklärte sie ihrer Community. Sie habe sich wieder attraktiv fühlen wollen – für sich selbst und auch für ihren Ehemann. Ihre Brustgröße sei durch die Implantate auf ein "schön volles C" gebracht worden. Im Podcast verrät sie nun, dass ihre Implantate inzwischen seit elf Jahren in ihrem Körper sind und sie über ein Update nachdenkt. Gleichzeitig nutzt Snooki ihre Geschichte heute, um ihre Follower für die Risiken ästhetischer Eingriffe zu sensibilisieren.

Zuletzt hatte Snooki öffentlich gemacht, dass sie an Gebärmutterhalskrebs erkrankt ist. Die 38-Jährige erklärte in einem Social-Media-Video, dass sie im Februar die Diagnose Adenokarzinom im Stadium 1 erhalten habe. Der Tumor sei im Rahmen einer sogenannten Konisation entdeckt worden – einem Eingriff, bei dem Gewebe aus dem Gebärmutterhals entnommen wird. "Das ist natürlich nicht die Nachricht, auf die ich gehofft hatte, aber auch nicht die schlimmste, einfach weil sie es so früh entdeckt haben. Gott sei Dank!", sagte sie damals. Seit mehreren Jahren habe sie mit auffälligen Pap-Abstrichen zu kämpfen gehabt, Untersuchungen aber immer wieder hinausgezögert. Rückblickend sei genau das der Fehler gewesen. Nun appelliert Snooki an alle Frauen, zur Vorsorge zu gehen. "Geht zu euren Terminen, B*****s! Wenn ihr erst in Stadium 2 seid, müsst ihr Chemo machen… niemand will das!“

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Instagram / snooki Snooki im April 2026

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Getty Images Snooki, Realitystar

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Jamie McCarthy/Getty Jionni LaValle mit Snooki und ihren beiden Kindern Lorenzo Dominic und Giovanna Marie LaValle