Nach Ollis Kritik: Amira Aly zeigt sich unbeeindruckt

Nach Oliver Pochers (48) öffentlicher Wut im Podcast zeigt sich Amira Aly (33) völlig unbeeindruckt und strahlt stattdessen ihr frisches Babyglück in die Kamera. Die Moderatorin, die aktuell mit ihrem Partner Christian Düren (35) Nachwuchs erwartet, meldet sich nun nach einigen Tagen Funkstille auf Instagram zurück. Dort beantwortet sie die neugierigen Fragen ihrer Follower zur Schwangerschaft, zeigt ihren wachsenden Bauch und gibt private Einblicke in die Vorfreude zu Hause. Während Olli sich in "Patchwork Boys" darüber aufregte, erst aus den Medien von der Schwangerschaft erfahren zu haben, konzentriert sich Amira online ganz auf positive Vibes – und schickt dabei einen ziemlich deutlichen Unterton in Richtung Ex.

In ihrer Story geht die Influencerin auf mehrere Fragen ihrer Community ein. Ein Fan will wissen, ob sie schon wisse, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Amira verrät, dass das Geschlecht des Babys ihr bereits bekannt ist, behält dieses Detail aber noch für sich. Viel lieber zeigt sie, wie sehr ihre beiden Söhne dem Familienzuwachs entgegenfiebern. Dazu teilt sie ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem die Hand eines der Jungs liebevoll auf ihrem Babybauch liegt. Dazu schreibt sie, dass die Kinder es kaum abwarten können und täglich fragen, ob das Baby "schon raus" sei. Auf Vorwürfe ihres Ex-Mannes, der sie in seinem Podcast unter anderem als respektlos bezeichnet hatte, geht sie weiterhin nicht direkt ein.

Stattdessen beantwortet Amira auch Fragen nach ihrem Seelenleben – und liefert damit ihren subtilsten Seitenhieb. Auf die Frage einer Followerin, was sie für ihre mentale Gesundheit tue, postet sie ein verliebtes Selfie mit Christian, der ihr einen Kuss auf die Stirn gibt. Dazu schreibt sie den Satz: "Mit wem du dich umgibst, dessen Energie übernimmst du." Auf Social Media feiern viele Fans diesen entspannten Umgang mit der angespannten Patchwork-Situation und loben, dass die Moderatorin ihren Fokus auf ihr neues Glück legt. Amira und Olli, die zwei gemeinsame Söhne haben, hatten sich nach dem Ehe-Aus in der Vergangenheit bereits mehrfach öffentlich zu ihrer Trennung und dem neuen Alltag als getrennte Eltern geäußert; nun macht Amira deutlich, dass ihr Privatleben mit Christian und den Kindern für sie an erster Stelle steht.

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Instagram / amiraaly Amira Aly, Moderatorin

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Getty Images Oliver Pocher und Amira Aly im Juli 2019

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Getty Images Amira Aly und Christian Düren beim Mon Cheri Barbara Tag in Schloss Nymphenburg, München, 4. Dezember 2024