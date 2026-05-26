Deshalb kritisierte Michelle Hunziker Thomas Gottschalk nie

Auch fünf Jahre nach der letzten gemeinsamen Wetten, dass..?-Sondersendung zeigt sich Michelle Hunziker (49) noch extrem loyal: In einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung hat die Moderatorin ein herzerwärmendes Statement über ihren einstigen Kollegen Thomas Gottschalk (76) abgegeben und sich schützend vor ihn gestellt. "Ich habe Thomas lieb. Ich habe ihn so lieb, dass ich es nie kommentiert habe, wenn er vielleicht mal einen nicht ganz richtigen Satz gesagt hat. Und ich werde ihn auch weiterhin liebhaben", stellte Michelle unmissverständlich klar. Seine teils kontroversen Aussagen blendet die Schweizerin bewusst aus – für sie zählt nur die unvergessliche gemeinsame Ära vor der Kamera.

Während Michelle ihrem Thomas bedingungslos die Treue hält, lässt sie die deutsche Fernsehlandschaft derzeit reihenweise abblitzen. Obwohl sie regelmäßig Angebote für "supergeile", aufwändige Produktionen bekommt, erteilt sie den deutschen Sendern konsequent Absagen. Der Grund dafür ist ihre Familie in Italien. Als dreifache Mutter werde sie zu Hause gebraucht – und ein Umzug stehe für Michelle nicht zur Debatte. "Ich bin jetzt seit vier Jahren Großmutter und liebe den Humor meines Enkelkindes. Der ist so lustig und spontan und voller Lebensfreude. Meine Zeit mit ihm ist die allerbeste", schwärmte sie.

Michelles Karriere begann Mitte der 1990er-Jahre als Model in Italien, wo sie durch eine provokante Unterwäsche-Kampagne berühmt wurde. Schnell eroberte das Schweizer Multitalent das Fernsehen: Sie moderierte erfolgreiche Shows wie "Zelig" und die Satire-Sendung "Striscia la notizia", in der sie bis heute als feste Größe gilt. Im deutschen TV gelang ihr 2002 an der Seite von Carsten Spengemann (53) bei Deutschland sucht den Superstar der Durchbruch. Die dreifache Mutter lebt seit mehreren Jahren mit ihrer Familie in Italien, wo sie die Menschen, wie sie sagt, ganz authentisch wahrnehmen. "Im italienischen Fernsehen tobe ich mich aus. Da kennen mich die Leute so, wie ich wirklich bin", erklärte Michelle.

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Getty Images Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker bei "Wetten, dass...?" im November 2022

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Getty Images Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker bei "Wetten dass..?" 2011

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Carsten Spengemann und Michelle Hunziker bei DSDS 2002