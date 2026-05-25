Andere Frau? Neue Fotos der Geissens sorgen für Irritation

Eigentlich wollte Millionärsgattin Carmen Geiss (61) im französischen Cannes einfach nur einen glamourösen Auftritt hinlegen und ihre Follower im Netz direkt daran teilhaben lassen, aber der Schuss ging nach hinten los. Die 61-Jährige postete auf Instagram stolz mehrere Schnappschüsse, die sie in einer pompösen, goldenen Robe an der Seite ihres Mannes Robert (62) zeigen. Doch statt über den exklusiven Designerlook der Jetset-Ikone zu staunen, übten sich Teile der Fangemeinde in den Kommentaren in harscher Kritik. Woran sich zahlreiche User störten: Carmens vermeintlich stark verändertes Gesicht, das einen Fan gar zu der provokanten Frage veranlasste, ob Robert mittlerweile eine andere Frau an seiner Seite habe.

Unter dem Post diskutieren Fans hitzig. Viele reiben sich verwundert die Augen und sprechen offen von einem "komplett neuen Gesicht", an das man sich erst einmal gewöhnen müsse. Während einige Nutzer drastische Vergleiche ziehen und das vermeintliche Wegspritzen jeglicher Individualität und natürlicher Schönheit beklagen, nehmen andere die Reality-TV-Bekanntheit in Schutz. Zwischen der harschen Kritik finden sich nämlich auch begeisterte Kommentare von Fans, die Carmens sympathische Art loben, das opulente Goldkleid feiern und betonen, wie gut ihr der glamouröse Look steht.

Dass private Momente, exklusive Reisen und optische Veränderungen öffentlich diskutiert werden, ist für die Familie Geiss allerdings längst Alltag. Seit Jahren gehen das Privatleben und die mediale Inszenierung bei Carmen und Ehemann Robert Hand in Hand. Auch die gemeinsamen Töchter Davina (22) und Shania (21) stehen mittlerweile regelmäßig im Rampenlicht und fielen zuletzt in Cannes mit ausgefallenen Roben auf. Während Familienoberhaupt Robert bei solchen Events gerne im Hintergrund als Begleiter agiert, zieht Carmen mit ihren Postings meist die ungeteilte Aufmerksamkeit auf sich.

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carmengeiss Carmen und Robert Geiss im Mai 2026

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Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss

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Instagram / carmengeiss Shania Tyra Geiss, Carmen Geiss, Davina Shakira Geiss und Robert Geiss