So erwachsen: Tom Bradys Sohn Jack (18) überragt ihn fast

Tom Brady (48) gewährt seinen Fans einen Einblick in sein Familienleben – und dabei stiehlt vor allem sein ältester Sohn John Edward Thomas Moynahan (18) allen die Show. In einer neuen Polaroid-Aufnahme, die der frühere Footballstar jetzt in seiner Instagram-Story teilte, posiert der 18-Jährige mit seinen Halbgeschwistern Benjamin Rein Brady und Vivian Lake Brady (13) entspannt am Pool. Jack überragt seine jüngeren Geschwister dabei locker, während Tom seine Tochter liebevoll im Arm hält. Begleitet wurde der private Schnappschuss in der Story von drei eingeblendeten Herz-Emojis – und David Guettas (58) Hit "Memories" als musikalische Untermalung.

Auf dem Bild tragen Jack und Benjamin lässige Badehosen, bereit für eine Abkühlung im Wasser, während Vivian in Jeans und weißem Poloshirt daneben steht. Tom selbst zeigt sich im weißen T-Shirt, weißer Cap, dunkler Hose und Sonnenbrille und strahlt sichtlich gelöst in die Kamera. Die Fans des Sportlers kommentieren schon länger, wie sehr sich Jack optisch an seinen Vater angleicht. Und auch sportlich schlägt der Teenager einen ähnlichen Weg ein: Wie der ehemalige NFL-Profi liebt er Football und verfolgt seine Leidenschaft für den Sport mit großem Einsatz.

Jack entstammt Toms Beziehung mit der Schauspielerin Bridget Moynahan (55), die von 2004 bis 2006 dauerte. Die beiden jüngeren Geschwister Benjamin und Vivian sind Kinder aus Toms langjähriger Ehe mit Supermodel Gisele Bündchen (45), die 2022 nach rund 13 Jahren endete. Gisele ist inzwischen mit dem Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente (36) zusammen. Mit ihm hat sie kürzlich einen gemeinsamen Sohn namens River bekommen – womit Jack, Benjamin und Vivian nun auch ein Halbgeschwisterchen auf Mutterseite haben.

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Instagram / tombrady Tom Brady mit seinen Söhnen Benjamin, John und Tochter Vivian

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Instagram / tombrady Tom Brady und Sohn Jack urlauben auf den Bahamas

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Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen bei der Met Gala 2019