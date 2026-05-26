Süß: Das wurde aus dem Jonas-Brothers-Konzert-Baby

Diese spektakuläre Geschlechtsenthüllung bleibt unvergessen: Im August 2025 hielten die brasilianische Influencerin Patricia Leda und ihr Verlobter Lucas Carvalho während einer Show in New Jersey ein Schild hoch und baten die Jonas Brothers, das Geschlecht ihres Babys zu enthüllen. Joe Jonas (36) fackelte nicht lange, schnappte sich den Umschlag und verkündete vor dem gesamten, blau erleuchteten Stadion: Es wird ein Junge! Für das Paar schloss sich damit ein Kreis, denn schon ihre Verlobung zwei Jahre zuvor hatten sie auf einem Konzert der Boyband gefeiert. Mittlerweile ist das berühmte "Konzert-Baby" auf der Welt – und begeistert die Fans mit einem ganz besonderen Update!

Im Januar erblickte der kleine Mann das Licht der Welt und wurde als Hommage an diesen Moment nach seinem prominenten Geburtsverkündiger benannt: Er heißt Joseph! Patricia erklärte gegenüber Today, dass sie nach der Bedeutung des Namens forschten und schockverliebt waren: "Die Bedeutung ist 'der, der Freude bringt' – und unser Sohn brachte uns wirklich viel Freude." Damit hat der Mini-Fan nicht nur eine spektakuläre Geschichte, sondern auch einen echten Promi-Namenspaten. Doch damit nicht genug, denn die Reise der jungen Familie im Jonas-Brothers-Kosmos geht munter weiter.

Erst vor wenigen Tagen besuchten die Eltern eine Show der Band in São Paulo – Patricia sogar im selbst gestalteten "Baby Joe"-Shirt. Dank eines Sponsors kam es backstage zu einem emotionalen Überraschungstreffen mit den Musikern. "Ich habe geweint und mein ganzes Make-up war verlaufen", gestand die Influencerin. Ihr nächster Traum für das Konzert-Baby? Dass der kleine Joseph die Band bald persönlich trifft und die Brüder auf der Hochzeit seiner Eltern singen!

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Getty Images Die Jonas Brothers, 2025

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Getty Images Joe Jonas bei der Premiere von "A Very Jonas Christmas Movie" 2025

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Getty Images Joe Jonas, Kevin Jonas und Nick Jonas im August 2025 in New York City