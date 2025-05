Das wurde nach "American Pie"-Nadja aus Shannon Elizabeth

Shannon Elizabeth, vielen Kinofans wohlbekannt als Nadia aus der Teenie-Komödie American Pie, hat sich seit ihrem großen Durchbruch 1999 stark gewandelt. Die heute 51-jährige Schauspielerin, die damals als freizügige Austauschschülerin für Furore sorgte, hat sich beruflich und privat in neue Richtungen entwickelt. Ihren Lebensmittelpunkt hat die gebürtige Texanerin nach Kapstadt in Südafrika verlegt, wo sie sich unter anderem für den Tierschutz engagiert.

Ihre Karriere begann Shannon (51)nach der Highschool als Model, was ihr im Laufe der Zeit erste Filmrollen verschaffte. Die gebürtige Texanerin war aber nicht nur in den "American Pie"-Filmen zu sehen. Auch in "Scary Movie" und "Die wilden 70er" übernahm sie eine Rolle und in Tatsächlich... Liebe konnte sie 2003 einen Cameo-Auftritt ergattern. Sie ist weiterhin als Schauspielerin aktiv, jedoch in weniger bekannten Produktionen oder nimmt hin und wieder an Reality-TV-Formaten teil, wie beispielsweise 2018 an Celebrity Big Brother.

Neben ihrer Filmkarriere machte sich Shannon im Profi-Poker einen Namen und wurde als eine der erfolgreichsten prominenten Spielerinnen gefeiert. Bei großen Turnieren wie der World Series of Poker holte sie mehrfach Preisgelder. 2006 setzte sie sich bei der Eröffnung eines neuen Pokerraums im berühmten Caesars Palace in Las Vegas, Nevada, gegen mehr als 80 weitere Pokerprofis durch und staubte das Preisgeld von umgerechnet rund 49.172 Euro ab. Zudem gründete sie 2001 die Non-Profit-Organisation Animal Avengers, die sich gegen Wilderei und für den Schutz von Haustieren einsetzt. Ihre Leidenschaft für Tiere und die Umwelt prägen ihr Leben – sie setzt sich lautstark gegen Tierquälerei ein und lebt vegan.

Getty Images "American Pie"-Stars Jason Biggs, Tara Reid, Seann William Scott und Shannon Elisabeth, 2001

Instagram / shannonelizabeth Schauspielerin Shannon Elizabeth im Jahr 2024

