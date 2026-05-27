Spanienstar Alexia Putellas verlässt Klub nach 14 Jahren

Spanienstar Alexia Putellas (32) sorgt für einen Paukenschlag: Die Mittelfeldspielerin verlässt den FC Barcelona nach ganzen 14 Jahren beim spanischen Topklub. In einem emotionalen Video, das sie jetzt auf Instagram veröffentlichte, macht die zweifache Ballon-d'Or-Gewinnerin ihren Abschied offiziell. Die Kapitänin des Champions-League-Siegers blickt darin auf ihre Einsätze im Barca-Trikot zurück und bedankt sich bei Verein, Team und Fans für die gemeinsame Zeit. Für Barcelona bedeutet der Abschied von Alexia den Verlust einer echten Klub-Ikone, die den Frauenfußball bei den Katalanen geprägt hat wie kaum eine andere.

In dem Clip erinnert Alexia an die unzähligen Erfolge, die sie mit dem Verein feierte. "Es waren 14 Saisons und über 500 Spiele mit Momenten, die für immer in der Erinnerung und in meinem Herzen verankert sein werden", sagt die Spanierin in dem Video. Mit Barcelona holte die Offensivspielerin 38 Titel, darunter mehrfach Meisterschaften, Pokale und vier Champions-League-Trophäen. 232 Tore steuerte sie in dieser Zeit bei – viele davon in den wichtigsten Spielen der Saison. Wie es für sie weitergeht, ließ die Spielerin in ihrer Botschaft offen.

Abseits ihrer beeindruckenden Titelsammlung gehört Alexia längst zu den Gesichtern des modernen Frauenfußballs, die auch in den sozialen Medien eine große Rolle spielen. Wie zahlreiche internationale Kolleginnen teilt auch die spanische Nationalspielerin auf Social Media nicht nur sportliche Highlights, sondern auch private Momente mit Familie, Freunden und Teamkameradinnen. Damit erreicht sie weit über die Fans von Barcelona hinaus Menschen, die den Frauenfußball begeistert verfolgen.

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Getty Images Alexia Putellas im Trikot des FC Barcelona im Champions-League-Finale gegen OL Lyon, Mai 2026

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Getty Images Alexia Putellas für den FC Barcelona in der Uefa Women's Champions League, 2025

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Getty Images Alexia Putellas erhält in Paris zum zweiten Mal den Ballon d’Or Féminin, Oktober 2022