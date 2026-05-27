Ermittlungen gegen Andrew: Polizei fordert Giuffre-Akten an

Die Ermittlungen gegen Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor (66) bekommen eine neue Wendung: Die Thames Valley Police hat bei der Metropolitan Police in London Akten zu Virginia Giuffre (†41) angefordert, die im Zusammenhang mit den Untersuchungen gegen Andrew stehen. Wie die Times berichtet, haben Ermittler der Thames Valley Police die Londoner Behörde kontaktiert und um Einsicht in deren Unterlagen gebeten. Zusätzlich wollen die Ermittler frühere Personenschützer des Herzogs von York befragen – insbesondere jene, die ihn bei seinen Aufenthalten bei Jeffrey Epstein (†66) begleitet hatten.

Virginia Giuffre, die im April vergangenen Jahres verstorben ist, hatte Andrew im Rahmen eines US-amerikanischen Zivilverfahrens vorgeworfen, sie dreimal sexuell missbraucht zu haben, als sie 17 Jahre alt war. Andrew bestritt die Vorwürfe stets und schloss einen außergerichtlichen Vergleich in Höhe von umgerechnet rund zwölf Millionen Pfund – ohne dabei ein Schuldeingeständnis abzugeben. Den Angaben zufolge war Giuffre bereits 2015 von Scotland Yard befragt worden, nachdem sie angegeben hatte, von Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell (64) für Sex gehandelt worden zu sein. Die Befragungen, die teils in den USA stattfanden, hatten damals zu keinen konkreten Vorwürfen gegen britische Staatsbürger geführt. Nun möchte die Thames Valley Police diese Akten erneut sichten. Zudem prüfen die Ermittler die Aussage einer Frau, die behauptet, von Epstein im Jahr 2010 zur Royal Lodge geschickt worden zu sein, um dort Sex mit Andrew zu haben. Die Behörde betonte zuletzt, dass im Rahmen der Ermittlungen wegen möglichen Amtsmissbrauchs auch sexuelles Fehlverhalten geprüft wird – und dass der Umfang der Untersuchungen damit deutlich breiter ist, als bislang öffentlich wahrgenommen.

Andrew war am 19. Februar festgenommen und unter Verdacht des Amtsmissbrauchs verhört worden, anschließend aber wieder auf freiem Fuß. Er diente von 2001 bis 2011 als britischer Sonderbeauftragter für Handel und Investitionen, bevor er das Amt infolge seiner Verbindung zu Epstein aufgeben musste. Die Ermittlungen schließen auch einen Vorfall beim Royal Ascot aus dem Jahr 2002 ein, bei dem sich Andrew einer Frau gegenüber angeblich unangemessen verhalten haben soll. Die Behörden rechnen damit, dass die Ermittlungen langwierig sein werden. Thames Valley Police Assistant Chief Constable Oliver Wright erklärte: "Wir sind entschlossen, eine gründliche Untersuchung aller vertretbaren Ermittlungsansätze durchzuführen, wohin auch immer sie führen mögen."

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Imago Prinz Andrew, Virginia Giuffre und Ghislaine Maxwell, 2001

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Getty Images Andrew Mountbatten Windsor bei der Totenmesse für die Duchess of Kent in der Westminster Cathedral, September 2025

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Miami Herald via ZUMA Wire / Zum Virginia Giuffre