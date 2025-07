Kurz vor EM: Diese Kickerinnen sind die größten Netz-Stars

Am 2. Juli 2025 startet die Frauenfußball-Europameisterschaft in der Schweiz – und einige Spielerinnen ziehen nicht nur auf dem Platz, sondern auch online die Aufmerksamkeit auf sich. Die deutsche Kapitänin Giulia Gwinn (25) ist ein Paradebeispiel dafür: Mit 644.000 Instagram-Followern führt sie die Liste der deutschen Frauen-DFB-Elf im Netz an. Die Außenverteidigerin des FC Bayern München teilt auf der Plattform Eindrücke aus ihrem sportlichen Alltag und gewährt ihren Fans auch private Einblicke. Hinter Giulia folgt ihre Teamkollegin Jule Brand mit 410.000 Anhängern, berichtet Gala. Lena Oberdorf hat 400.000 Fans auf Instagram, welche allerdings auf ihre Posts von der EM verzichten müssen, da die Mittelfeldspielerin nach einer Verletzung pausiert.

International betrachtet gibt es jedoch noch größere Dimensionen bei der digitalen Reichweite. Angeführt wird die Liste der weiblichen Fußball-Netz-Stars von Alisha Lehmann (26) aus der Schweiz. Mit 16,7 Millionen Followern auf Instagram ist sie die unangefochtene Spitzenreiterin und hat damit sogar Tennislegende Roger Federer (43) hinter sich gelassen. Ebenfalls ein großer Name im Fußball ist die Spanierin Alexia Putellas (31), welche es auf 3,2 Millionen Instagram-Fans bringt. Ihre Kollegin Aitana Bonmati, die wie Alexia zweifache Weltfußballerin ist, bringt es auf 1,9 Millionen Follower. Die Engländerin Alessia Russo konnte die Millionenmarke bisher nicht knacken und hat etwa 900.000 Instagram-Fans.

Doch nicht immer sagt die Anzahl der Follower auf den sozialen Medien etwas über den sportlichen Erfolg aus. Lange war beispielsweise unklar, ob die Schweizerin Alisha überhaupt an der EM teilnimmt. Sie galt als Wackelkandidatin für das Turnier, schaffte es am Ende aber doch in das Team. Der internationale Vergleich zeigt aber, dass die deutschen Spielerinnen bei den Followerzahlen eher moderat abschneiden. Es bleibt abzuwarten, ob sie mit der Europameisterschaft weiter an Popularität im Netz gewinnen können.

Getty Images Giulia Gwinn im April 2025

Getty Images Alisha Lehmann, Fußballerin

Getty Images Alexia Putellas, Fußballerin