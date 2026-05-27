Lavinia Wollny korrigiert sich: Messerangriff war gar keiner

Nach dem dramatischen Angriff auf ihren Verlobten Tim Katzenbauer (28) meldet sich Lavinia Wollny (26) mit einer Klarstellung zurück. Die Realitybekanntheit erklärt auf Instagram, dass bei der Attacke am Samstagabend, 23. Mai, in Hückelhoven-Ratheim im Kreis Heinsberg kein Messer im Spiel war. Stattdessen sei Tim mit einer abgebrochenen Glasflasche verletzt worden und daraufhin auf die Intensivstation gekommen. "Uns ist wichtig, die Situation einmal korrekt richtigzustellen", schreibt Lavinia und räumt ein, dass es direkt nach dem Vorfall zu missverständlichen Formulierungen gekommen sei. "In der Aufregung direkt nach dem Vorfall wurde dies leider falsch formuliert." Beide waren gemeinsam unterwegs, als es zu dem Übergriff kam.

In ihrer Nachricht erklärt die Tochter von Silvia Wollny (61), dass die ersten Schilderungen der dramatischen Nacht direkt nach dem Schock passiert seien und Formulierungen dabei ungenau gewesen seien. Dadurch sei der Eindruck entstanden, es habe sich um einen Messerangriff gehandelt. Laut Lavinia sei aber eine abgebrochene Glasflasche im Spiel gewesen, mit der Tim schwer verletzt worden sei. Sie selbst sei ebenfalls betroffen gewesen, allerdings weniger schwer: "Ich war auch Opfer der Situation", schrieb die zweifache Mutter bereits zuvor, betonte aber, dass es sie nicht so schlimm erwischt habe wie ihren Verlobten. Die Polizei im Kreis Heinsberg bestätigt auf Anfrage von RTL eine gefährliche Körperverletzung an dem betreffenden Abend in Hückelhoven-Ratheim, bei der zwei Personen nach einer Attacke mit einer Glasflasche ins Krankenhaus kamen – ein Messer habe es nicht gegeben.

Tim meldete sich inzwischen in seiner Instagram-Story und bat um Geduld. "Ich werde euch über alles berichten, ich werde wenn die Zeit gekommen ist, all das erzählen. Nur aktuell fühle ich mich dazu noch nicht in der Lage, weil es ein sehr, sehr schweres Trauma ist, welches ich erst einmal mit meiner Familie verarbeiten muss", so der zweifache Vater. Lavinia kündigte ebenfalls an, sich zunächst zurückzuziehen: "Jetzt müssen wir die Situation erst mal selbst verarbeiten und zur Ruhe kommen", erklärte sie und bedankte sich bei ihren Followern: "Danke an alle für eure Unterstützung, eure lieben Nachrichten und die vielen Genesungswünsche."

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Instagram / lavinia.wollny Lavinia Wollny, TV-Bekanntheit

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Instagram / tim.katzenbauer Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer, Reality-TV-Gesichter

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Instagram / lavinia.wollny Tim Katzenbauer und Lavinia Wollny, TV-Bekanntheiten