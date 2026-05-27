J.Lo zelebriert Einzug in ihr neues 18-Millionen-Dollar-Haus

Jennifer Lopez (56) hat es endlich geschafft: Die Sängerin ist in ihre neue Luxus-Singlevilla in Hidden Hills eingezogen – und feiert den Neuanfang mit jeder Menge Glamour. Rund ein Jahr nach dem Kauf des rund 18 Millionen Dollar (etwa 15,5 Millionen Euro) teuren Anwesens zeigt Jennifer nun erste Eindrücke aus ihrem kalifornischen "Barbietraumhaus", wie die Daily Mail berichtet. Auf neuen Fotos plantscht die Musikerin im knappen weißen Bikini im Pool des zweistöckigen, schneeweißen Hauses, entspannt im Whirlpool und genießt sichtbar ihr neues Leben als Single. Mit ihr auf dem Grundstück im exklusiven Promi-Viertel sind ihre Zwillinge Max und Emme, ihre Eltern Guadalupe und David sowie enge Vertraute aus ihrem Team.

Laut einer Quelle, die mit der Daily Mail sprach, ist Jennifer "überglücklich" mit ihrem neuen Zuhause, das ganz auf ihren Geschmack zugeschnitten sein soll. Die Villa mit etwa 8.600 Quadratmetern Wohnfläche liegt auf einem rund 2,5 Hektar großen, streng gesicherten Areal, umgeben von hohen Bäumen für maximale Privatsphäre. Das Haupthaus bietet fünf Schlafzimmer, acht Bäder, eine große Gourmetküche und ein eigenes Heimkino. Dazu kommen sogar voll ausgestattete Reitanlagen mit Stallungen und Reitplatz. Innen ist alles auf "J.Lo-Style" getrimmt: "Es ist mädchenhaft und verspielt, in Rosa und Weiß gehalten, sehr feminin und einfach bezaubernd. Sie ist total aus dem Häuschen und genießt ihre 'glückliche Phase' in vollen Zügen, ohne dass ihr jemand vorschreibt, was sie tun oder wie sie sich verhalten soll. Sie ist frei", so der Insider.

Dass Jennifer endlich eingezogen ist, zeigt sich auch an einem anderen Schauplatz: Die ehemalige gemeinsame Villa mit Ex-Mann Ben Affleck (53), die dieser ihr nach der Scheidung geschenkt hatte, wird mittlerweile ohne ihre persönlichen Gegenstände vermarktet. Im April wurde das Bel-Air-Anwesen zu einem Preis von 50 Millionen Dollar (etwa 43 Millionen Euro) neu inseriert – nach anfänglichen Schwierigkeiten, einen Käufer zu finden. In ihrer neuen Nachbarschaft in Hidden Hills hat Jennifer übrigens prominente Gesellschaft: Kim Kardashian (45) und Kylie Jenner (28) zählen zu ihren Nachbarinnen. Abseits des Umzugsstresses freut sich Jennifer zudem auf den Start ihrer Netflix-Romcom "Office Romance", die am 5. Juni auf dem Streamingdienst erscheint. Der Film zeigt sie als strenge Chefin mit Anti-Flirt-Regel, deren Prinzipien durch einen neuen Kollegen kräftig ins Wanken geraten.

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Instagram / jlo Jennifer Lopez genießt die Sonne im Garten ihres neuen Hauses

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Instagram / jlo Jennifer Lopez in ihrem neuen Pool

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Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Oktober 2025