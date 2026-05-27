Linda Perry hatte Zweifel an Christina Aguileras "Beautiful"

Der Hit "Beautiful" von Christina Aguilera (45) hätte beinahe jemand anderen bekommen – denn Songwriterin Linda Perry (61) zweifelte zunächst daran, ob die Sängerin die Richtige für den Song sei. In der "Zach Sang Show" erinnerte sich Linda jetzt daran, wie Christina damals zu ihr ins Studio kam, sich die Demo anhörte und den Song sofort haben wollte. "Sie sagte: 'Okay, den will ich.' Und ich dachte in meinem Kopf: 'Nein, du bist so eine heiße Frau. Den Song gebe ich dir nicht. Auf keinen Fall. Machst du Witze?'", erzählte Linda offen.

Erst auf Drängen ihres Managers ließ die Songwriterin Christina den Song einsingen – und erlebte dabei eine Überraschung. In dem Moment, in dem sie Christina singen hörte, erkannte sie die Verletzlichkeit und Unsicherheit hinter der glamourösen Fassade. "Das ist der Moment, in dem ich entdeckt habe: Oh, schöne Menschen sind tatsächlich unsicher und genauso kaputt wie ich", sagte Linda. Die aufgenommene Demo war so roh und ehrlich, dass Linda darauf bestand, genau diese Version zu verwenden – obwohl Christina darum bat, den Song nochmal neu einzuspielen. "Was an diesem Gesang so wunderbar ist: Du wusstest nicht, was du gerade tust. Genau deshalb wird es riesig werden, weil sich so viele Menschen mit diesem unperfekten Gesang identifizieren werden. Darum geht es in diesem Song. Nicht perfekt zu sein", erklärte Linda.

"Beautiful" erschien 2002 auf Christinas Album "Stripped" und wurde zu einem der bekanntesten Songs ihrer Karriere. Bei den Grammy Awards 2004 gewann der Song in der Kategorie Best Female Pop Vocal Performance und war zusätzlich für Song of the Year nominiert. In den Charts erreichte er Platz zwei der Billboard Hot 100. Zum 20. Jahrestag von "Stripped" veröffentlichte Christina ein neues Musikvideo zu dem Song, in dem Kinder gezeigt werden, die an ihren Handys hängen. Am Ende des Videos teilte die Sängerin eine Botschaft über die Auswirkungen sozialer Medien auf das Körperbild und die psychische Gesundheit junger Menschen.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Linda Perry und Christina Aguilera

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Getty Images Christina Aguilera im August 2002

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Getty Images Christina Aguilera, Sängerin