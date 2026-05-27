William Daniels' Geheimnis: 73 Jahre Liebe mit seiner Bonnie

Über 73 Jahre Ehe – das klingt nach einem Märchen, ist für William Daniels (99) und seine Frau Bonnie Bartlett aber gelebte Realität. Der "Boy Meets World"-Star und seine Frau gaben sich bereits 1951 das Jawort und blicken damit auf eine der längsten Ehen im Kreise Hollywoods zurück. Was viele dabei nicht wissen: Ihre Liebe verlief alles andere als geradlinig. Wie Bonnie jüngst gegenüber Daily Mail berichtete, führten die beiden über Jahrzehnte hinweg eine Art offene Ehe.

Das funktionierte für sie unausgesprochen und ohne klare Absprache am besten. "Es gab nie eine Diskussion darüber, was wir tun würden, aber in 75 Jahren zusammen wäre es abnormal, wenn man nicht gelegentlich von anderen Menschen angezogen würde", erklärte Bonnie dem Magazin. Es sei eine "unausgesprochene" Regel gewesen: "Wir setzen uns nie zusammen hin und reden über diese Dinge. Wir leben einfach unser Leben."

Auch Schicksalsschläge begleiteten die Ehe der beiden: Ihr gemeinsamer Sohn William Jr. starb 1961 nur 24 Stunden nach der Geburt. William und Bonnie adoptierten daraufhin zwei Söhne – Michael 1964 und Robert 1966. Dass ihre Verbindung trotz aller Höhen und Tiefen bis heute hält, führen beide auf gegenseitigen Respekt zurück. "Was man wirklich tun muss, ist lernen, die andere Person und ihre Gefühle zu respektieren", sagte William anlässlich seines 95. Geburtstags gegenüber Forbes.

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Instagram / mrbilldaniels William Daniels und Bonnie Bartlett, seit 75 Jahren ein Ehepaar

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Getty Images William Daniels und Bonnie Bartlett bei der SAG Foundation-Veranstaltung "Cocktails on Sunset" im Argyle Hotel, Los Angeles, 2005

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Instagram / mrbilldaniels William Daniels im März 2026 im Alter von 98 Jahren