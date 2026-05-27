Warum Anne Hathaways Methoden Regisseure verzweifeln lassen

Anne Hathaway (43) ist für ihre außergewöhnliche Arbeitsweise bekannt – und die bringt so manchen Regisseur offenbar gehörig ins Schwitzen. In einem Gespräch mit ihrem "Mother Mary"-Regisseur David Lowery in "The A24 Podcast" verriet die Oscarpreisträgerin jetzt, wie sie sich auf neue Rollen vorbereitet: Noch vor Beginn der eigentlichen Dreharbeiten durchforstet sie das Drehbuch bis ins kleinste Detail und stellt dabei scheinbar endlose Fragen. "Ich hinterfrage in der Vorbereitung absolut alles", erklärte Anne gegenüber Lowery und erklärt: "Auch Zeilen, die ich absolut liebe. Ich stelle jede einzelne Frage. Ich beleuchte alles von allen Seiten. Ich suche nach Schwachstellen. Und ich weiß mit Sicherheit, dass ich damit einige Regisseure verängstigt habe."

Der Grund für diese intensive Vorbereitung liegt laut der Schauspielerin auf der Hand: Am Set selbst will sie keine einzige Frage mehr stellen müssen. "Wenn wir am Set sind, möchte ich dein erster Leutnant sein. Ich möchte deine Vision umsetzen. Ich möchte sofort loslegen und genau wissen, was wir tun und warum. Dann ist keine Zeit mehr für meine Fragen", sagte sie im Podcast. David Lowery, der sich noch gut an diese intensive Zusammenarbeit erinnern kann, bestätigte Annes Methode: "Auch wenn wir wussten, dass wir nichts ändern würden, haben wir jede einzelne Zeile durchgesprochen." Der gemeinsame Film "Mother Mary", ein psychologischer Thriller, in dem Anne einen angeschlagenen Popstar spielt, ist aktuell über A24 als Video-on-Demand erhältlich. Mit einem Einspielergebnis von rund drei Millionen Euro bei einem Budget von 20 Millionen Euro blieb der Film jedoch hinter den Erwartungen zurück.

Trotz des Rückschlags mit "Mother Mary" ist Annes Terminkalender prall gefüllt: Insgesamt sollen laut Daily Mail zehn neue Projekte auf sie warten. Darunter ist Christopher Nolans (55) Kinoversion von Homers "Odyssee", in der sie an der Seite von Matt Damon (55) als Königin Penelope zu sehen sein wird – der Film startet am 17. Juli in den IMAX-Kinos. Zusätzlich produziert und spielt sie die Hauptrolle in der Verfilmung von Colleen Hoovers Bestseller "Verity", die im Oktober in die Kinos kommen soll. Privat ist die Schauspielerin seit 13 Jahren mit dem Produzenten und Schmuckdesigner Adam Shulman verheiratet. Gemeinsam haben die beiden zwei Söhne.

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Getty Images Anne Hathaway bei der Special Screening von "Mother Mary" im Picturehouse Central in London

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Getty Images Anne Hathaway bei der 12. Breakthrough Prize Ceremony in Santa Monica

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Getty Images Anne Hathaway bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York