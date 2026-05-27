Clint Eastwood lehnte James-Bond-Rolle aus Respekt ab

Clint Eastwood (95) hätte James Bond sein können – doch er verzichtete auf die Rolle, und das aus einem bemerkenswerten Grund. Nachdem Sean Connery (†90) sich nach "Man lebt nur zweimal" von 1967 erstmals von der Figur des Geheimagenten verabschiedet hatte, standen die Produzenten Albert R. Broccoli und Harry Saltzman vor der schwierigen Aufgabe, einen Nachfolger zu finden. Dabei landete laut kino.de auch Clint auf ihrer Liste – und das über einen persönlichen Kontakt: Der Schauspieler teilte sich einen Anwalt mit Albert R. Broccoli, und genau dieser überbrachte ihm das Angebot. Trotz des in Aussicht gestellten "ziemlich guten Geldes" lehnte Clint ab.

Den Grund für seine Absage erklärte er rückblickend in einem Interview, über das die Los Angeles Times berichtete: "Das war, nachdem Sean Connery aufgehört hatte. Mein Anwalt, der auch die Broccolis vertrat, kam zu mir und sagte: 'Sie würden dich liebend gern haben.' Aber für mich war das der Job von jemand anderem. Das ist Seans Sache. Es fühlte sich für mich nicht richtig an, das zu machen." Laut einem Artikel des Express aus dem Jahr 2021 fügte der Schauspieler außerdem hinzu: "Ich dachte, James Bond sollte britisch sein. Ich bin zwar britischer Abstammung, aber trotzdem fand ich, dass die Rolle kulturell dort verankert sein sollte. Außerdem war es nicht mein Ding." Die Bond-Rolle ging schließlich an George Lazenby (86) und später an Roger Moore (†89) – beide Briten.

Clint Eastwood, 1930 in San Francisco geboren, hatte zu dem Zeitpunkt des Angebots bereits mit Sergio Leones "Dollar"-Trilogie Erfolge in Europa gefeiert. Sein Durchbruch beim US-amerikanischen Publikum folgte mit Filmen wie "Dirty Harry" aus dem Jahr 1971. In diesen Jahren lehnte Eastwood mehrere große Rollenangebote ab – neben Bond verzichtete er auch auf die Titelrolle in "Superman" und auf einen Part in "Apocalypse Now". Stattdessen formte er mit Western- und Actionrollen sein unverwechselbares Image als archetypischer amerikanischer Held und entwickelte sich zu einem der einflussreichsten Filmschaffenden Hollywoods.

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Imago Clint Eastwood beim Oscar Nominee Luncheon im Beverly Hilton, Februar 2015

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Getty Images Sean Connery bei der AFI Life Achievement Award Gala zu Ehren von Al Pacino im Kodak Theatre, Hollywood, 7. Juni 2007

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Getty Images Clint Eastwood im November 2019