Kylie Jenner & Timothée werden bei Knicks-Spiel ausgepfiffen

Kylie Jenner (28) und Timothée Chalamet (30) erleben beim Playoff-Kracher der New York Knicks einen unangenehmen Moment. Bei der historischen Partie in der Rocket Mortgage FieldHouse Arena in Cleveland landet das Paar plötzlich auf dem Big Screen. Statt Jubel branden jedoch laute Buhrufe durch die Halle, wie unter anderem Videos von ESPN auf Instagram zeigen. Kylie reißt überrascht die Augen auf und deutet nach oben auf die Leinwand, damit auch Timothée die Reaktion des Publikums mitbekommt. Der Schauspieler reagiert entspannt, grinst und bleibt locker sitzen, während die Fans ihre Unzufriedenheit mit den Hollywoodgästen lautstark kundtun.

Die beiden Stars lassen sich den Abend davon offenbar nicht verderben. Kurz nach den Buhrufen lachen Kylie und Timothée wieder, flüstern sich etwas zu und werden am Spielfeldrand beim Knutschen erwischt. Die Realityschönheit trägt ein blaues Knicks-Shirt, kombiniert mit Jeans, schwarzen High Heels und einer schwarzen Chanel-Bag – und feuert das Team zeitweise sogar leidenschaftlicher an als ihr Schauspielerfreund. Timothée setzt auf einen lässigen Look mit einer schwarzen Vintage-Lederjacke mit New-York-Logo. Auf den Rängen haben die Turteltauben ebenfalls prominente Gesellschaft: Direkt neben ihnen sitzen Model Jordyn Woods (28) und Comedian Tracy Morgan (57), die mit dem Paar jubeln, als die Knicks die Cleveland Cavaliers deutlich schlagen und die historische Finalteilnahme perfekt machen.

Kylies Begeisterung für das Basketballteam ihres Freundes ist inzwischen gut dokumentiert. Erst kürzlich kommentierte sie ein TikTok-Video, in dem Timothée lässig in den Madison Square Garden schlenderte – mit dem knappen, aber eindeutigen Wort "Daddy". Die beiden sind seit über drei Jahren ein Paar. Ihr offizielles Roten-Teppich-Debüt feierten sie im Mai 2025 bei den David di Donatello Awards in Italien. Bei den Critics Choice Awards gestand Timothée seine Gefühle für Kylie dann auch öffentlich: "Zum Schluss möchte ich einfach meiner Partnerin aus den vergangenen drei Jahren danken", sagte er in seiner Rede. "Danke für unser Fundament. Ich liebe dich. Ohne dich könnte ich das nicht. Ich danke dir von ganzem Herzen." Dass Timothée zuletzt für die Knicks-Playoffs die Met Gala auslässt, ist übrigens keine Premiere: Bereits im vergangenen Jahr war Kylie bei dem Modeevent solo aufgetreten, während er einem NBA-Spiel beiwohnte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet beim Spiel der Eastern Conference Finals in Cleveland

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet feuert die New York Knicks an

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner turteln

Anzeige