Ella Bright & Co.: Dieser "Off Campus"-Star ist noch Single

Ella Bright (19) sorgt als Hannah in der Prime Video-Romanze "Off Campus" für Herzklopfen – doch privat ist die Frage nach ihrem Liebesleben schnell geklärt: Sie ist Single! Zwischen der Schauspielerin und ihrem Serienpartner Belmont Cameli (28) funkt es also nur vor der Kamera. Wie das US-Portal E! News berichtet, ist der 28-Jährige im echten Leben längst vergeben und seit einiger Zeit glücklich mit Raina Morris liiert. Fans, die heimlich auf eine echte Liebe zwischen den beiden gehofft hatten, müssen sich also mit der heißen Serienromanze zufriedengeben. Auch Kollegin Mika Abdalla (26), die in der Serie Ellas beste Freundin Allie spielt, ist bereits in festen Händen – wie übrigens auch Stephen Kalyn, der Dean spielt.

Trotzdem sprühen die Funken zwischen Ella und Belmont – zumindest beruflich. Der Garrett-Darsteller erzählte in der Today-Show, dass ihm und seiner Partnerin schon beim allerersten Chemietest klar gewesen sei, dass da etwas Besonderes passiert: "Es war sofort offensichtlich, dass etwas Spezielles vor sich geht." Ella bestätigte diesen Eindruck gegenüber Vanity Fair und schwärmte, die Verbindung zu Belmont habe sich von Anfang an "sehr echt und ehrlich" angefühlt.

Bei der Premiere der Serie in Los Angeles erklärte Ella dem Portal The Wrap, dass aus der intensiven Zusammenarbeit eine enge Freundschaft entstanden sei: "Wir haben ehrlich gesagt die beste Zeit zusammen." Aus dieser Vertrautheit habe sich ein sicherer Raum ergeben, in dem beide am Set emotional alles geben konnten. Diskussionen über ihren Altersunterschied von rund zehn Jahren sieht sie dabei gelassen, wie sie Vanity Fair erklärt: "Wenn man so viel Zeit miteinander am Set verbringt, wird man sehr schnell eng." Während der Dreharbeiten in Vancouver wohnte der Cast gemeinsam in einem Haus in Whistler, wo die gemeinsame Zeit auch nach Feierabend weiterging. Mit Mottoabenden, Verkleidungen und spontanen Partys sei die Gruppe immer enger zusammengerückt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Antonio Cipriano, Stephen Kalyn, Belmont Cameli, Ella Bright, Mika Abdalla, Josh Heuston und Jalen Thomas Brooks bei der "Off-Campus"-Premiere

Anzeige Anzeige

Getty Images Mika Abdalla bei der Premiere und After-Party von "Off-Campus" in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Amazon Content Services LLC Ella Bright und Belmont Cameli in einer Szene von "Off Campus"