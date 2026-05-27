Darum würde Max Giermann gerne Kinderfilme synchronisieren

Bei der Premiere der siebten Staffel von LOL: Last One Laughing hat Max Giermann (50) verraten, welche Art von Synchronrollen ihn derzeit am meisten reizt. Der Comedian und Synchronsprecher würde am liebsten Figuren aus Kinderfilmen vertonen – und hat dafür einen sehr persönlichen Grund: seinen Sohn. "Wenn es noch mal Neuauflagen von irgendwelchen Klassikern gäbe. Ich fände es natürlich ehrlich gesagt am tollsten, irgendwas zu machen, was mein Sohn liebt. Mittlerweile mache ich so gerne Kinderfilme, weil ich immer denke, dann kann er sich die angucken. Das ist natürlich für mich eine Supermotivation. Also vielleicht irgendein Superheld", erklärte er gegenüber Promiflash.

Auf die Frage, welche Figuren konkret infrage kämen, wird der Parodiekünstler deutlich. "Alles von Spiderman bis Robin Hood oder sowas. Vielleicht auch Rabe Socke. Das hat übrigens Jan Delay sehr gut gemacht. Das kann ich mir auch vorstellen", lobt Max im Gespräch mit Promiflash dessen Einsatz im Studio.

Max Giermann ist vor allem als Comedian und Imitator bekannt und hat sich über die Jahre mit Auftritten in verschiedenen TV-Formaten einen Namen gemacht. Neben seiner Bühnen- und Fernseharbeit ist er als Synchronsprecher tätig. Dass ihn dabei inzwischen vor allem Kinderproduktionen reizen, hängt offensichtlich eng mit seiner Rolle als Vater zusammen. Mit seiner Teilnahme an "LOL: Last One Laughing" ist Max auch in der aktuellen Staffel der Amazon-Comedyshow dabei, in der Comedians versuchen, so lange wie möglich ernst zu bleiben – wer lacht, scheidet aus.

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Imago Max Giermann bei der Premiere von LOL: Last One Laughing, Staffel 7, in der Astor Film Lounge im Arri Kino, München, 13.05.2026

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Imago Aufzeichnung der NDR Talk Show in Hamburg-Lokstedt, 15.05.2026 – Foto: IMAGO / Michael Wigglesworth

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Amazon Prime "LOL: Last One Laughing"-Cast, Staffel 7