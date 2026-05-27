Neues Selbstvertrauen: Cynthia Bailey nimmt 18 Kilo ab

Cynthia Bailey (59) hat ihr Selbstvertrauen zurückgewonnen – und das gleich um mehr als 18 Kilogramm leichter. Die 59-jährige Schauspielerin und Realitystar, bekannt aus "The Real Housewives of Atlanta", sprach gegenüber dem Magazin People offen darüber, wie die Wechseljahre ihr Leben auf den Kopf stellten. Als sie in die Fünfzig kam, nahm sie trotz Trainer, Sport und Diäten deutlich an Gewicht zu. Das traf die frühere Modelschönheit hart – vor allem, weil fiese Kommentare in den sozialen Medien nicht ausblieben. "Meine Fans kennen mich, seit ich als Model gearbeitet habe. Und die Kommentare auf Social Media waren so: 'Oh wow, sie muss abnehmen. Sie sieht schrecklich aus. Was ist mit ihr passiert?' Ich lese das alles und es tut weh", erklärte sie dem Magazin.

Anfang 2025 wandte sich Cynthia dann an Weight Watchers und startete damit ein neues Kapitel ihrer Gewichtsreise. Das Programm half ihr dabei, ihre Ernährungsgewohnheiten grundlegend zu verändern. Parallel dazu wurde ihr ein GLP-1-Medikament verschrieben, das ihren Abnehmerfolg unterstützte. Brot hat sie aus ihrer Ernährung nahezu gestrichen und auch Alkohol trinkt sie inzwischen nur noch gelegentlich. Innerhalb eines Jahres nahm sie über 18 Kilogramm ab – von rund 93 Kilogramm auf zuletzt etwa 75 Kilogramm. Ihr nächstes Ziel: 72,5 Kilogramm. "Ich wollte mich einfach wieder gut fühlen und gut aussehen. Und ich scheue mich nicht, das zu sagen", so Cynthia gegenüber People.

Dabei ist es der Schauspielerin ausdrücklich nicht wichtig, wieder so schlank zu sein wie zu ihren Modelzeiten. "Es geht nicht darum, dünn zu sein. Ich war mein ganzes Leben lang dünn. Ich möchte einfach mein gesundes Gewicht haben", betonte sie. Mit GLP-1-Medikamenten hatte Cynthia allerdings nicht immer gute Erfahrungen gemacht. Bereits vor einigen Jahren hatte sie das Mittel Ozempic ausprobiert, die Behandlung aber schnell wieder abgebrochen, weil ihr damit die Freude am Essen verloren gegangen war. Diesmal setzt sie auf einen nachhaltigeren Ansatz – und das zahlt sich für sie aus: "Ich bin bei einem gesunden Gewicht und fühle mich so gut. Es fühlt sich einfach so gut an, sich anziehen zu können, in den Spiegel zu schauen und zu mögen, was man sieht."

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Getty Images Cynthia Bailey, Reality-TV-Star

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Getty Images Cynthia Bailey, TV-Bekanntheit

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Getty Images Cynthia Bailey im Oktober 2021