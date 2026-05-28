"CSI: Miami"-Star David Caruso nicht wiederzuerkennen

Viele haben ihn noch als schneidigen TV-Ermittler in Erinnerung – doch jetzt sorgt David Caruso mit neuen Aufnahmen für Entsetzen. Der Schauspieler, der vor allem durch seine Hauptrolle in der Erfolgsserie "CSI: Miami" bekannt wurde, wurde jüngst bei einem seltenen Ausflug in seinem Wohnviertel Sherman Oaks in Los Angeles fotografiert. Die Bilder, die The Sun vorliegen, zeigen ihn in einem grauen T-Shirt, weiten grauen Jogginghosen und schwarzen Crocs. Davids peinliche Kleiderpanne dabei: Die Hose rutschte ihm herunter und gab dabei einen unfreiwilligen Hinterteilblitzer preis.

Auf den neuen Fotos ist David kaum wiederzuerkennen. Sein markantes rotes Haar trägt er inzwischen schulterlang, dazu kombinierte er eine Sonnenbrille und einen braunen Fedora-Hut. Der Schauspieler, der nach dem Ende von "CSI: Miami" im Jahr 2012 seinen Rückzug aus dem Filmgeschäft erklärte, ist seitdem nur noch selten in der Öffentlichkeit zu sehen. Zuletzt wurde er im April des vergangenen Jahres gesichtet, als er Gemälde und andere Kunstwerke in seine Kunstgalerie im kalifornischen Westlake transportierte.

In "CSI: Miami" spielte David von 2002 bis 2012 alle zehn Staffeln hindurch die Rolle des Lieutenant Horatio Caine, die ihm weltweite Bekanntheit einbrachte. Davor hatte er bereits in der Serie "NYPD Blue" mitgewirkt, wo er von 1993 bis 1994 Detective John Kelly verkörperte und dafür einen Golden Globe gewann. Heute ist er als Kunsthändler tätig.

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Imago Emily Procter, David Caruso und Khandi Alexander am Set von "CSI: Miami"

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Getty Images David Caruso, ehemaliger "CSI: Miami"-Darsteller

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David Caruso in "CSI: Miami"

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Wie findet ihr Davids lässigen Alltagslook mit T-Shirt, Jogger und Crocs? Cozy chic – passt zu seinem Rückzug, Hauptsache bequem. Nicht mein Fall – den scharf geschnittenen Horatio-Style mochte ich lieber. Ergebnis anzeigen