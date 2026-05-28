"Real Housewives"-Star Kelly Dodd wegen Racheporno angeklagt

Die frühere Realitystar-Darstellerin Kelly Dodd (50) steht vor ernsthaften rechtlichen Konsequenzen: Die 50-Jährige ist wegen eines Rachepornos angeklagt worden. Wie TMZ berichtet, wirft ihr die Staatsanwaltschaft vor, intime Aufnahmen einer Frau ohne deren Einverständnis verbreitet zu haben. Auf den Videos soll die betroffene Frau, die in den Gerichtsdokumenten als Jane Doe geführt wird, beim Sex und bei der Selbstbefriedigung zu sehen sein. Die Aufnahmen sollen rund um den 29. August 2025 geteilt worden sein. Laut Anklage litt das Opfer infolgedessen unter starkem seelischen Stress. Hinzu kommt: Kelly soll die Frau sowie ihre Familie bedroht haben.

Die Anklage wegen des Rachepornos ist dabei nicht das einzige juristische Problem, mit dem Kelly gerade zu kämpfen hat. Zusätzlich sieht sie sich einer weiteren Anklage wegen Körperverletzung gegenüber, die auf einem Vorfall im Juni 2025 mit einer anderen Frau basiert. Insgesamt stehen damit drei Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten im Raum, die ihr auch Gefängniszeit einbringen könnten. Auf eine Anfrage zur Stellungnahme reagierte weder Kelly noch ihr Umfeld. Auf ihren Social-Media-Kanälen machte sie ebenfalls keinen Hinweis auf die Vorwürfe.

Kelly war von 2016 bis 2021 in fünf Staffeln der Sendung "The Real Housewives of Orange County" zu sehen, ehe sie gefeuert wurde. Seitdem sorgte sie mehrfach für Schlagzeilen – zuletzt durch eine Sprachnachricht, die viral ging, in der sie ihre Tochter Jolie heftig beschimpfte und ihr drohte, belastendes Material über sie zu veröffentlichen. Kelly ist seit Oktober 2020 mit dem früheren Fox News-Korrespondenten Rick Leventhal verheiratet. Es ist ihre dritte Ehe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Dodd bei der Premiere von "Hollywood Houselift With Jeff Lewis" Staffel 2 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Dodd im November 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Premierenparty zu Bravos "The Real Housewives of Orange County" zum 10. Jubiläum