Sänger Barry Gibb wurde fälschlicherweise für tot erklärt

Für einen kurzen Moment schien es, als hätten Fans weltweit ihren letzten Bee-Gees-Helden verloren: In den sozialen Netzwerken machte über das Pfingstwochenende plötzlich die Meldung die Runde, Barry Gibb (79) sei gestorben. Auslöser war eine Facebook-Seite mit dem Namen "R.I.P. Barry Gibb", die laut dem Promiportal TMZ fast eine Million Likes sammelte und eine detaillierte, aber frei erfundene Todesnachricht verbreitete. In Posts mit Schlagzeilen wie "Eilmeldung: Familie trauert um das Ableben von Barry Gibb" wurde behauptet, der Sänger sei überraschend verstorben – garniert mit vermeintlichen Details zu seinem angeblichen Tod in Florida.

Die Falschmeldung wurde durch zahlreiche weitere Beiträge verstärkt, die den Tod des Musikers bestätigten und teilweise sogar KI-generierte Bilder nutzten, die Barry in einem Krankenhausbett oder in einem Sarg zeigen sollten. Viele Fans glaubten den dramatischen Darstellungen zunächst und teilten ihre Bestürzung in Kommentaren und auf anderen Plattformen weiter. Inzwischen ist jedoch klar: Bei dem viralen Abschied handelt es sich um einen geschmacklosen Internet-Hoax. Gibbs Familie stellte gegenüber dem Newsportal klar, dass der "Stayin' Alive"-Interpret gesund und glücklich sei und sein Leben in seinem Zuhause in der Nähe von Miami genieße. Am späten Dienstagabend verschwand die besagte "R.I.P. Barry Gibb"-Seite plötzlich wieder von Facebook.

Barry schrieb als Gründungsmitglied der Bee Gees mit Songs wie "Stayin' Alive", "Night Fever" oder "How Deep Is Your Love" Popgeschichte und ist damit einmal mehr im Zentrum einer weltweiten Aufmerksamkeit gelandet, wenn auch aus einem traurigen Anlass. Der Musiker ist 79 Jahre alt und wird im September 80, er ist das letzte noch lebende Gründungsmitglied der legendären Band, nachdem seine Brüder Maurice 2003 und Robin 2012 verstorben waren. Heute lebt der Sänger zurückgezogen in Florida und verbringt viel Zeit in seinem Haus im Raum Miami, während die Musik der Bee Gees für viele Fans weiterhin eng mit Erinnerungen an vergangene Jahrzehnte, Familienfeiern und durchtanzte Nächte verbunden ist.

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Getty Images Barry Gibb bei der Investitur im Buckingham-Palast in London am 26. Juni 2018

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Getty Images Barry Gibb beim Glastonbury Festival 2017 in Pilton, England

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Getty Images Barry, Robin und Maurice Gibb posieren als Bee Gees in London, 1970er-Jahre

Welcher Bee-Gees-Klassiker läuft bei euch sofort im Kopfkino? "Stayin' Alive". "Night Fever". "How Deep Is Your Love". Ergebnis anzeigen