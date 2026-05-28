Timothée Chalamets Mama erklärt: Hatte er Ballettunterricht?

Mit einer Aussage über Ballett und Oper hat Timothée Chalamet (30) im Februar für ordentlich Wirbel gesorgt. Bei einem Townhall-Event von Variety und CNN gemeinsam mit Schauspieler Matthew McConaughey (56) erklärte er, "niemand interessiere sich mehr" für diese Kunstformen – und erntete damit heftige Kritik aus der Branche. Die Empörung wurde noch größer, als kurz darauf ein altes Video auftauchte, das den heute 30-Jährigen als Sechsjährigen in einer Ballettproduktion von "Romeo und Julia" zeigt. Die Library for the Performing Arts teilte den Clip auf Instagram, woraufhin viele davon ausgingen, Timothée habe als Kind selbst Ballettunterricht genommen.

Nun hat seine Mutter Nicole Flender Klarheit geschaffen. Gegenüber People sagte sie beim Frühjahrs-Gala-Abend des American Ballet Theatre am 20. Mai: "Timmy hatte keinen Ballettunterricht. Das war meine Tochter." Sowohl Nicole selbst als auch Timothées Schwester Pauline Chalamet wurden demnach an der renommierten School of American Ballet ausgebildet. Timothée hingegen habe "auf seine eigene Art getanzt", so die 68-Jährige. Und sie ergänzte mit einem Schmunzeln: "Er war in der Highschool Rapper, also hat er sein eigenes Ding gemacht."

Dass die Ballett-Bemerkung des Schauspielers so viel Aufsehen erregte, hat auch familiäre Hintergründe. Seine Großmutter Enid Flender tanzte beim New York City Ballet, und auch Nicole war professionelle Balletttänzerin. Timothée selbst hatte in der Vergangenheit erzählt, er sei "backstage beim New York City Ballet" aufgewachsen. "Meine Großmutter tanzte beim New York City Ballet, meine Mutter tanzte beim New York City Ballet, meine Schwester tanzte beim New York City Ballet", sagte er einmal gegenüber einem Reporter. Diese familiäre Prägung nannte er einen großen Einfluss auf seine Entwicklung.

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Getty Images Bei den Actor Awards in Los Angeles: Timothée Chalamet mit seiner Mutter Nicole Flender

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Getty Images Timothée Chalamet und Nicole Flender besuchen die 97. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Bei A24-Premiere von "Marty Supreme" in New York: Timothée Chalamet mit Nicole Flender