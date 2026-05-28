Jakob gesteht Tessa bei "Prominent getrennt" seine Liebe

Emotionale Szenen bei Prominent getrennt: In der aktuellen Folge der RTL-Show fasst sich Jakob ein Herz und spricht seine Ex-Freundin Tessa Bergmeier (36) direkt auf ihre Beziehungssituation an. Das Ex-Paar zog gemeinsam in das Format ein – und Jakob hatte von Anfang an keinen Hehl daraus gemacht, dass er die Beziehung retten möchte. Nun, in der fünften Folge, macht er seinen Gefühlen offen Luft: "Ich mache ja kein Geheimnis draus, dass ich mehr für dich empfinde", gesteht er Tessa vor laufender Kamera.

Tessa macht ihm jedoch klar, wie sie die Lage sieht: "Das ist halt kein Wir mehr. Wir sind hier als Team, aber ansonsten gibt es kein Wir." Im Einzelinterview legt sie nach: "Jakob checkt es halt gar nicht, dass es kein Wir mehr gibt. Er schaut mich halt auch immer noch so an, das ist alles ein bisschen drüber." Und noch deutlicher wird sie mit den Worten: "Für mich gibt's da keine Hoffnung mehr. Für mich ist das Ganze vorbei." Jakob zeigt sich derweil niedergeschlagen, bleibt aber kämpferisch. "Ich merke, dass Tessa wieder mehr Abstand zu mir hat als noch die ersten Tage. Ich will nicht aufgeben. Ich liebe sie", erklärt er im Interview und kündigt an, weiter auf ein Comeback zu hoffen.

Fans hatten schon nach den vergangenen Folgen Mitleid mit Jakob gezeigt. Denn: Tessa reagierte sichtlich angewidert, als er auf Annäherung hoffte. In den sozialen Medien wurde vor allem ihre Mimik heftig diskutiert. Auf Instagram wehrte sich Tessa gegen die Kritik und machte klar, dass es aus ihrer Sicht um ein grundsätzliches Problem geht. "Interessant ist nicht meine Reaktion. Interessant ist, wie sichtbare weibliche Ablehnung Menschen provoziert", sagte sie in einem Video. Dazu schrieb sie: "Nicht mein Nein wird diskutiert – sondern dass meine Ablehnung sichtbar war."

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RTL "Prominent getrennt"-Teilnehmer Tessa Bergmeier und Jakob Morgenstern

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RTL Jakob Morgenstern bei "Prominent getrennt" 2026

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RTL Jakob Morgenstern und Tessa Bergmeier, "Prominent getrennt"-Kandidaten