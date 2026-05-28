Eugenies Schwangerschaft: Türöffner für Fergie & Andrew?

Prinz Andrew (66) und Sarah Ferguson (66) sollen große Hoffnungen in die Baby-News ihrer Tochter Prinzessin Eugenie (36) setzen: Die Royal-Mama erwartet ihr drittes Kind mit Ehemann Jack Brooksbank, wie sie vor Kurzem öffentlich machte. Laut Buckingham-Palast reagierte König Charles (77) erfreut auf die frohe Botschaft. Doch wie Radar Online berichtet, sehen Andrew und Sarah in der Schwangerschaft weit mehr als nur ein privates Familienglück. Demnach wittert das frühere Paar darin ihre Chance, nach Jahren am Rand der Monarchie über den Familienweg wieder näher an die Royal Family heranzurücken.

Ein anonymer Insider erklärt gegenüber Radar Online, Eugenies Schwangerschaft sei aus Sicht der beiden Eltern "weit mehr als einfach nur ein weiteres freudiges Familienereignis". Demnach hoffen Andrew und Sarah, durch intime Anlässe rund um die Kinder – etwa Taufen, Geburtstage oder private Treffen auf königlichen Anwesen – Schritt für Schritt wieder bei familiären Runden dabeizusein. "Sie glauben, dass die natürliche Sympathie für Royal-Babys und kleine Kinder Einstellungen aufweichen und ihr Ticket zurück in den königlichen Kreis sein könnte", behauptet die Quelle. Hinter den Palastmauern stoßen diese Träume laut Insidern jedoch auf Kopfschütteln: Dort halte man die beiden für "völlig weltfremd", wenn sie meinen, ein weiterer Enkel könne die institutionellen Schäden durch ihre Verbindung zu Jeffrey Epstein (†66) einfach ausradieren.

Während Eugenie mit ihrer wachsenden Familie für die wohl positivsten Schlagzeilen im York-Clan sorgt, führen ihre Eltern Berichten zufolge weiter ein Leben im Schatten. Andrew lebt nach seinem Rauswurf aus der Royal Lodge inzwischen zurückgezogen auf dem Sandringham-Anwesen, wo er angeblich nur gelegentlich bei Spaziergängen mit seinem Hund gesichtet wird. Sarah, die schon länger mit Distanz aus dem Palastumfeld konfrontiert ist und der ein brisantes Enthüllungsinterview nachgesagt wurde, hält sich nach den jüngsten Epstein-Veröffentlichungen weitgehend verborgen und soll zwischen Freunden in Großbritannien und dem Nahen Osten pendeln. .

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Imago Prinzessin Eugenie verlässt den Weihnachtsgottesdienst in Sandringham, 25. Dezember 2025

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Getty Images Prinz Andrew und Sarah, Duchess of York, beim Dankgottesdienst für König Konstantin in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor

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Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor verlässt nach dem Oster-Gottesdienst die St George’s Chapel in Windsor

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