Robert Wagner und Jill feiern 36 Jahre "Liebe und Lachen"

Robert Wagner (96) hat mit einem zuckersüßen Instagram-Beitrag seinen 36. Hochzeitstag mit seiner Frau Jill St. John gefeiert. Der "Hart to Hart"-Star veröffentlichte ein Foto, auf dem er seiner Frau liebevoll einen Kuss auf die Wange drückt. "36 Jahre Liebe und Lachen mit meiner wunderschönen Jill. Alles Gute zum Jahrestag, meine Liebe", schrieb der Schauspieler dazu. Das Paar, das seit 1990 verheiratet ist, lebt heute in Aspen, Colorado.

Die Geschichte von Robert und Jill begann jedoch schon viele Jahrzehnte früher. Kennengelernt hatten sie sich bereits in den 1950er Jahren, als beide Nachwuchsschauspieler beim Filmstudio Fox waren. Ihre Liebe blühte erst 1981 wieder auf – nachdem Jill Robert nach dem tragischen Unfalltod seiner damaligen Ehefrau Natalie Wood Blumen und eine Beileidsbekundung geschickt hatte. Wood war bei einem Bootsausflug vor der Küste von Catalina Island ertrunken. Rund zwei Monate später begegneten sich die beiden auf einer Dinnerparty und kamen sich näher. "Er fing einfach an anzurufen. Sie begannen zu daten und haben das seitdem nicht aufgehört. Sie ist wirklich verliebt", erinnerte sich Jills Freundin und Geschäftspartnerin Jayne Smith 1982 gegenüber dem Magazin People.

Robert und Jill heirateten im April 1990 und zogen 2007 von Los Angeles in das ruhigere Aspen, Colorado. Jill ist als erste amerikanische Bond-Darstellerin bekannt – sie spielte die Figur Tiffany Case in der James Bond-Filmreihe. Robert ist Vater von drei Töchtern: Kate aus seiner ersten Ehe mit der Schauspielerin Marion Marshall, Courtney, die er gemeinsam mit Natalie Wood hat, sowie Natasha, die er adoptiert hatte. Bereits im vergangenen Jahr würdigte Robert ihren gemeinsamen Jahrestag mit rührenden Worten: "35 Jahre Liebe, Lachen und Partnerschaft mit meiner wunderschönen Jill. Jeder Tag an deiner Seite war ein Segen."

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Getty Images Robert Wagner und Jill St. John bei "A Fine Romance" zugunsten des Motion Picture & Television Fund in Hollywood, 2006

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Getty Images Natalie Wood und Robert Wagner, 1976 in Cannes

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Instagram / robertwagnerofficial Schauspieler Robert Wagner und seine Frau Natalie Wood

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