Mit? Chelsea Handler hatte "unerträgliches" Date mit Star

Chelsea Handler (51) hat in einem Podcast ordentlich ausgeplaudert. Die Komikerin war zu Gast in der Sendung "Let's Be Honest" von Kristin Cavallari (39) und ließ dort einige pikante Details aus ihrem Liebesleben fallen. Dabei verriet sie, dass sie einmal ein absolut "unerträgliches" Date mit einem namenlosen Schauspieler hatte – einen Namen nannte sie allerdings bewusst nicht. "Er war so langweilig. Aber ich kann dir den Namen nicht sagen. Das kann ich einfach nicht", sagte sie laut Page Six in dem Podcast. Chelsea habe damals sogar einen Umweg auf sich genommen, um das Treffen möglich zu machen: "Ich war auf dem Weg irgendwohin und bin für die Nacht in einer Stadt zwischengelandet, nur um mit diesem Mann auszugehen."

Das Date habe sie schnell bereut. Der unbekannte Schauspieler habe die ganze Zeit nur über sich und seine Arbeit geredet. "Er war so ernst, was sich selbst als Schauspieler angeht", schilderte Chelsea. Noch dazu habe er ihr kein einziges Mal eine Frage über sie selbst gestellt: "Ich dachte mir nur: 'Okay.'" Das Absurde an der Sache: Während sie den Abend als Katastrophe erlebte, glaubte ihr Date offenbar, es sei alles wunderbar gelaufen. Neben dieser Geschichte ließ Chelsea auch noch fallen, dass sie mit einem weiteren, ebenfalls ungenannten A-Promi eine kurze Affäre hatte – "ein paar Monate" lang, wie sie sagte. Bei einem Namen hingegen hielt sie sich nicht zurück: Ihr Treffen mit dem Koch Bobby Flay bezeichnete sie schlicht als "einfach schlecht". Er habe Zimmerservice bestellt und sie am Ende auf der Rechnung sitzen lassen. Ein zweites Date sei laut ihr genauso "chaotisch" verlaufen.

Chelsea ist dafür bekannt, offen über ihr Liebesleben zu sprechen. In der Vergangenheit war sie unter anderem mit dem Komiker Jo Koy (54) zusammen, von dem sie sich 2022 nach weniger als einem Jahr wieder trennte. Zuvor war sie vier Jahre lang mit dem Comcast-CEO Ted Harbert (70) liiert. Kurzzeitig war sie auch mit dem Rapper 50 Cent (50) zusammen, den sie als ihren "liebsten Ex" bezeichnet. Seit März dieses Jahres scheint sie wieder vergeben zu sein: Auf Instagram stellte sie einen neuen Freund vor, den sie liebevoll "Cowboy" nennt, und teilte Bilder eines gemeinsamen Trips nach Istanbul.

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Getty Images Chelsea Handler, März 2025

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Getty Images Chelsea Handler und Ted Harbert, März 2008

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Instagram / chelseahandler Chelsea Handler und ihr Freund "Cowboy"