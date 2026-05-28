Dieser Serien-Schauspieler war Hilary Duffs erster Schwarm

Wer hat Hilary Duffs (38) Herz als Teenager höher schlagen lassen? Die Schauspielerin und Sängerin hat jetzt verraten, wer ihr erster Promi-Schwarm war – und dabei eine gehörige Portion Nostalgie verbreitet. In der "Jennifer Hudson Show" plauderte sie auf Nachfrage einer Zuschauerin aus, dass der Jugendstar Jonathan Taylor Thomas (44) damals ganz weit oben auf ihrer Liste stand. "Mein erster Promi-Schwarm war Jonathan Taylor Thomas. Kennt ihr JTT?", fragte die 38-Jährige das Publikum – und war sichtlich überrascht, dass sich nur wenige Hände hoben.

Um der jüngeren Generation auf die Sprünge zu helfen, legte Hilary nach: "Okay, Leute. Er war in 'Hör mal, wer da hämmert'. Er war auch in 'König der Löwen'. Er war ein Kind. Er war die Stimme von Simba, oder?" Jonathan Taylor Thomas galt in den 1990er Jahren als einer der größten Teenie-Schwärme überhaupt und zierte unzählige Magazincover. Doch Jonathan war nicht der einzige, der Hilarys Herz erwärmte: Auch Zac Hanson (40), das jüngste Mitglied der Geschwisterband Hanson, hatte es ihr angetan. Gegenüber People erklärte der Schauspieler Jonathan Taylor Thomas vor einigen Jahren übrigens seinen Rückzug aus Hollywood: "Ich war ohne Pause seit meinem achten Lebensjahr unterwegs. Ich wollte zur Schule gehen, reisen und eine kleine Auszeit nehmen."

Heute ist Hilary fest im Familienglück angekommen. Seit 2019 ist sie mit dem Musiker Matthew Koma (38) verheiratet, mit dem sie drei gemeinsame Töchter großzieht: Banks Violet, Mae James und Townes Meadow. Dazu ist sie Mutter von Sohn Luca, den sie aus ihrer früheren Ehe mit dem Eishockeyspieler Mike Comrie (45) hat. Bekannt wurde Hilary einst selbst als Teenie-Star durch ihre Rolle als "Lizzie McGuire" – und hat damit ganze Generationen von Jugendlichen begleitet.

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Getty Images Hilary Duff bei den Fashion Los Angeles Awards im Beverly Hills Hotel

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BEImages/Matt Baron/ActionPress Schauspieler Jonathan Taylor Thomas

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Getty Images Hilary Duff und Matthew Koma im März 2023

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