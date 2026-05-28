Prinz William wird keinen weiteren Harry-Skandal mehr dulden

Prinz Harry (41) muss sich einer deutlichen Warnung stellen: Sein Bruder Prinz William (43) soll künftig keinerlei Attacken mehr auf die Monarchie dulden wollen. Das berichtet die britische Zeitung i paper unter Berufung auf Royal-Experte Robert Hardman. Demnach betrachtet William jeden Angriff auf das Königshaus als persönlichen Verrat – nicht nur an ihm selbst, sondern auch an seinen drei Kindern. Berichte britischer Medien zeichnen deshalb nun ein düsteres Bild für eine mögliche Rückkehr Harrys in den engeren Kreis der Windsors: Der Thronfolger soll strikt dagegen sein, dass sein Bruder jemals wieder eine offizielle Rolle übernimmt.

Hardman wird in dem Bericht mit klaren Worten zitiert: "Die verstorbene Königin wusste, so sehr sie Harry auch liebte, dass ihr Enkel dieses Halbe-Halbe nicht leben kann – entweder in der königlichen Familie oder gar nicht. William hat das hingegen voll verinnerlicht: Die Institution kommt immer zuerst. Wenn jemand aus der Familie den Ruf der Krone gefährdet, wird er das nicht hinnehmen." Harry selbst hatte in der Vergangenheit mit zahlreichen Interviews und vor allem mit seinem 2023 erschienenen Buch "Spare" für Schlagzeilen gesorgt, in dem er teils explosive Schilderungen über seine Familie veröffentlichte. Unklar bleibt bislang, wann die beiden Brüder zuletzt miteinander gesprochen haben.

Die Spannungen zwischen Harry und William reichen dabei offenbar weit in ihre gemeinsame Kindheit zurück. Autor Christopher Andersen erklärte gegenüber Page Six, dass es bereits beim Aufwachsen im Königshaus "all diese Spannungen" gegeben habe. Harry sei sich demnach schon sehr früh seiner untergeordneten Stellung bewusst gewesen. Auch in "Spare" greift er das Thema auf und beschreibt etwa, wie seine Zimmerhälfte im Vergleich zur Seite seines Bruders deutlich kleiner und weniger luxuriös ausgestattet gewesen sei. Die Verwerfungen rund um den sogenannten Megxit haben diese alten Wunden offenbar noch tiefer gemacht.

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Getty Images Prinz William und Prinz Harry, britisches Königshaus

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Getty Images Prinz William und Prinz Harry im September 2022

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Imago Prinzessin Diana, Prinz Harry, Prinz William und König Charles III. im September 1995