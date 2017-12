Endlich werden auch sie Ritter! Traditionell zum Jahreswechsel veröffentlichte das britische Königshaus nun wieder eine Liste der anstehenden Ehrungen. Neben Dr. House -Schauspieler Hugh Laurie (58) stehen in diesem Jahr auch zwei Musiklegenden auf dem Plan: Beatles -Schlagzeuger Ringo Starr (77) und Bee Gees -Mitbegründer Barry Gibb sollen zum Ritter geschlagen werden!

Ringo Starr kommt damit schon zum zweiten Mal in den Genuss, von Queen Elizabeth II. (91) geehrt zu werden: Gemeinsam mit den anderen Beatles wurde er bereits 1965 zum "Member of the British Empire" ernannt. Die bevorstehende Auszeichnung könnte dem Musiker allerdings noch etwas mehr bedeuten: Denn dann darf auch er sich offiziell "Sir" nennen – genau wie sein ehemaliger Bandkollege Paul McCartney (75) seit 1997. Richard Starkey, wie Ringo Starr mit bürgerlichem Namen heißt, reagierte prompt auf die erfreuliche Nachricht: "Es ist großartig! Es ist eine Ehre und ein Vergnügen, für meine Musik und meine Wohltätigkeitsarbeit, die ich beide liebe, berücksichtigt und anerkannt zu werden. Liebe und Frieden."