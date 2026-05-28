Mit Aleks bei "Prominent getrennt": Vanessa ist genervt

Bei der RTL-Show Prominent getrennt sorgt das Ex-Paar Vanessa Nwattu (26) und Aleksandar Petrovic (35) derzeit für ordentlich Zündstoff. Seit Anfang der Staffel geraten die beiden immer wieder aneinander – doch jetzt spitzt sich die Lage weiter zu. Vanessa macht keinen Hehl daraus, wie sehr sie die gemeinsame Zeit in der Villa der Verflossenen an ihre Grenzen bringt. Im Einzelinterview lässt sie ihrer Frustration freien Lauf: "Seine Anwesenheit fuckt mich einfach richtig ab, ich schaue ihn an und denke mir, wie kann ein Mensch so sein."

Auch Aleks gibt im Interview zu, dass ihn die Zeit mit seiner Ex mehr mitnimmt, als er erwartet hatte: "Ich hätte nicht gedacht, dass diese Zeit mich so aufwirbelt. Es kommt ja alles wieder hoch. Vor fünf Monaten hatte sie noch einen Ring am Finger, wir wollten Kinder in die Welt setzen, das ist alles noch sehr frisch." Beim anschließenden Teamspiel eskaliert der Konflikt dann vollends. Als die 26-Jährige genervt fragt, ob Aleks mit ihr oder alleine spiele, platzt ihm der Kragen: "Ich sage doch gar nichts, fühle dich nicht immer angegriffen. Boah, bist du anstrengend und egogesteuert. Alles siehst du als Angriff. Guck auf das verf*ckte Spiel und hör auf zu meckern. Deshalb funktioniert unsere Beziehung auch nicht. Kommunikation ist echt immer problematisch." Vanessas knappe Antwort darauf: "Du bist lächerlich." Nach dem Spiel zieht der Dubai-Auswanderer sein Fazit: "Das war ein Spiegelbild unserer Beziehung." Vanessa sieht es ähnlich, gibt dem Ganzen aber ihre eigene Deutung: "Du hast irgendwann einfach angefangen, alleine dein Ding zu machen. Das ist auch in unserer Beziehung so gewesen."

Schon in der vergangenen Folge machten sich Vanessa und Aleks heftige Vorwürfe. Der Auslöser: ein Flaggenspiel, bei dem die Kandidaten mit Rot oder Grün auf Aussagen reagieren mussten. Als es darum ging, ob jemand eine Beziehung "nur aus Bequemlichkeit" weitergeführt habe, hielt Vanessa die rote Flagge hoch. Aleks stellte sie daraufhin sofort zur Rede. "Du bist aus Bequemlichkeit drei Jahre mit mir zusammengeblieben, alles andere ergibt keinen Sinn", sagte er und behauptete auch, er habe ihre Auswanderung nach Dubai finanziert. Vanessa konterte: "Nur weil du mehr Geld als ich verdient hast, heißt das nicht, dass ich nichts investiert habe."

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt" 2026

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RTL Aleks Petrovic, "Prominent getrennt"-Kandidat

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"