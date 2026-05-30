Kelly Dodds Familie bricht nach schweren Vorwürfen mit ihr

Der Familienstreit um Kelly Dodd (50) spitzt sich zu: Wie Us Weekly berichtet, soll die frühere Darstellerin der Realityshow The Real Housewives of Orange County von einem Großteil ihrer Familie geschnitten werden – und das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem die 50-Jährige mit schweren Vorwürfen zu kämpfen hat. Laut einer anonymen Quelle weigert sich Kellys Verwandtschaft, Kontakt zu ihr aufzunehmen, solange sie keine professionelle Hilfe annimmt oder sich einer Intervention unterzieht. Einzig ihr Vater Frank Meza halte noch regelmäßigen Kontakt zu ihr, berichtet die Quelle weiter.

Zwar tauchte Kelly kürzlich auf der Hochzeit ihrer Nichte auf – offenbar in der Hoffnung, die Familie anlässlich der Genesung ihrer Mutter wieder zusammenzubringen. Doch laut Us Weekly befürchten die Verwandten, dass sie ihre rechtliche Lage nicht ernst genug nimmt. Besonders belastet sei Kellys Mutter Bobbi Meza, die gerade einen Schlaganfall überlebt hat. "Das war ein Albtraum für ihre Mutter", zitiert das Magazin die anonyme Quelle.

Kelly wird vorgeworfen, Rachepornos veröffentlicht zu haben. Die Staatsanwaltschaft lastet ihr laut TMZ an, intime Aufnahmen einer Frau ohne deren Einverständnis verbreitet zu haben. In den Unterlagen wurde die Betroffene als Jane Doe geführt. Auf den Videos soll sie beim Sex und bei der Selbstbefriedigung zu sehen gewesen sein. Die Aufnahmen wurden angeblich rund um den 29. August 2025 geteilt. Laut Bericht habe das Opfer danach unter starkem seelischen Stress gelitten. Außerdem soll Kelly die Frau und deren Familie bedroht haben. Doch das ist offenbar nicht alles: Wie das Magazin weiter berichtet, muss Kelly sich zusätzlich einer Anklage wegen Körperverletzung stellen.

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Getty Images Kelly Dodd bei der Premiere von "Hollywood Houselift With Jeff Lewis" Staffel 2 in Los Angeles

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Getty Images Kelly Dodd im August 2016

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Getty Images Premierenparty zu Bravos "The Real Housewives of Orange County" zum 10. Jubiläum

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