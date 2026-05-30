Meghan wird wegen Beyoncé-SMS im Netz gnadenlos verspottet

Ein alter Clip aus der Netflix-Dokumentation "Harry & Meghan" von 2022 kursiert derzeit wieder viral im Netz – und sorgt für einen regelrechten Spott-Sturm gegen Herzogin Meghan (44). In der betreffenden Szene liest die Herzogin von Sussex ihrem Mann Prinz Harry (41) eine Textnachricht von Popstar Beyoncé (44) vor, die sich nach Meghans viel beachtetem Interview 2021 bei ihr gemeldet hatte. Meghan bricht dabei in Kichern aus und strahlt sichtlich aufgeregt, während sie die persönliche Nachricht der Sängerin laut vorliest: "Sie will, dass ich mich sicher und beschützt fühle. Sie bewundert und respektiert meinen Mut und meine Verletzlichkeit, und sie glaubt, ich wurde auserwählt, Generationenflüche zu brechen, die geheilt werden müssen." Harry reagiert mit einem ungläubigen "Nein!" und dem Kommentar "Das ist gut formuliert."

Die wiedergefundene Szene löste auf der Plattform X eine Welle der Häme aus. "Witzig, wie Beyoncé aus dem Harry-und-Meghan-Orbit verschwunden zu sein scheint, direkt nach dieser schmerzlich peinlichen 'Beyoncé hat mir gerade eine SMS geschickt'-Netflix-Szene", schrieb ein Nutzer. Ein anderer betonte: "Meghan, die diese Beyoncé-SMS vorliest wie ein Teenager, der seine Abschlussball-Einladung verkündet, wird nie aufhören, peinlich zu sein." Ein weiterer User kommentierte: "So unglaublich unhöflich und beschämend, dass sie eine höchst persönliche Nachricht vor Millionen von Menschen laut vorliest." Und auch diese Einschätzung machte die Runde: "Niemand plaudert im Reality-TV aus, was ein Freund einem geschrieben hat."

Ganz ohne Bezug scheint der enge Star-Moment zwischen Meghan und Beyoncé aber nicht zu sein. Die beiden Frauen hatten sich bereits 2019 bei der London-Premiere des Disney-Films Der König der Löwen persönlich getroffen, damals gemeinsam mit Harry und Beyoncés Ehemann Jay-Z (56). Seitdem kreuzten sich ihre Wege immer wieder: 2023 besuchte Meghan mit ihrer Mutter Doria und Harry ein Konzert der "Renaissance World Tour" in Los Angeles, Fotos zeigten die drei begeistert in der Arena. Im Mai 2025 saßen der Royal-Aussteiger und die ehemalige Schauspielerin außerdem bei Beyoncés "Cowboy Carter Tour" in Los Angeles im Publikum. Über private Treffen der beiden Powerfrauen wurde nichts bekannt, auch wenn Meghan das forciert haben soll.

Zuletzt hieß es, dass Meghan seit geraumer Zeit daran gearbeitet haben soll, eine engere Freundschaft mit Beyoncé aufzubauen. Laut einem Insider aus der Unterhaltungsbranche, der damals mit OK! sprach, habe es für Beobachter "wie ein gezielter Versuch" gewirkt, sich an Beyoncés engsten Kreis heranzuschieben. Meghan sei demnach immer wieder bei Veranstaltungen aufgetaucht, die mit Beyoncés Umfeld zu tun hatten, etwa bei Events rund um Beyoncés Mutter Tina Knowles (72) oder bei Treffen mit gemeinsamen Bekannten. Zwar hatte Beyoncé Meghan nach dem Oprah-Interview 2021 öffentlich unterstützt und auf ihrer Website geschrieben: "Danke Meghan für deinen Mut und deine Führungsstärke. Wir alle werden durch dich gestärkt und inspiriert." Trotzdem soll die Sängerin laut Insidern bewusst auf Abstand gegangen sein, weil sie einen kleinen, streng ausgewählten Freundeskreis habe. Wenn Beyoncé das Gefühl habe, jemand wolle sich zu schnell hineindrängen oder die Nähe erzwingen, ziehe sie sich eher zurück, hieß es in dem Bericht.

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Chris Jackson/Getty Images Herzogin Meghan

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Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan, Beyoncé und Jay-Z bei der Premiere von "Der König der Löwen"

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Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Beyoncé bei der "Der König der Löwen"-Premiere

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Februar 2026