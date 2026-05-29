Jil Rock und Oliver Sanne stellen Fans ihr Neugeborenes vor

Babyglück bei Jil Rock und Oliver Sanne (39): Die frischgebackenen Eltern haben ihren Fans jetzt stolz ihr Neugeborenes vorgestellt. Auf Instagram teilte das Paar wenige Stunden nach der Geburt ein erstes Foto ihres Neugeborenen, auf dem es ganz eng mit seinen Eltern zu sehen ist. Das Baby liegt entspannt auf der nackten Brust von Oliver, der ihm liebevoll einen Kuss auf den Kopf drückt. Gleichzeitig hält der Nachwuchs zart den Finger von Jil fest – ein intimer Familienmoment, den die beiden ganz bewusst mit ihren Followern teilen. Zu dem emotionalen Bild schreibt die Influencerin: "Du bist da – wir lieben dich unendlich!"

Für ihre Community gibt Jil in dem Post auch einen kleinen Vorgeschmack auf die Geburtsgeschichte, die offenbar alles andere als ruhig verlaufen ist. "PS: An alle, die dachten, dass es jetzt plötzlich kam... Wir werden berichten. Es war eine reinste Achterbahnfahrt die letzte Woche", kündigt sie an und macht ihre Fans damit neugierig auf weitere Einblicke. Was auf dem ersten Babyfoto sofort ins Auge springt, ist vor allem das Aussehen: Das Neugeborene hat auffallend helles, nahezu platinblondes Haar, das sich deutlich auf Olivers Haut abzeichnet. Dieses Detail sorgt auch bei der jungen Mutter für sichtbares Staunen, wie aus ihrer Bildbeschreibung hervorgeht. Wie der Name des Babys lautet und welches Geschlecht ihr Kind hat, bleibt noch geheim. Wie lange die kleine Familie bereits zu dritt ist, verrät das Paar in dem Beitrag ebenfalls nicht.

Nur wenige Stunden zuvor hatte Jil ihre Fans schon in der Instagram-Story an dem Moment teilhaben lassen. Zu sehen waren die kleinen Beinchen des Neugeborenen, daneben ein Teller Sushi. Dazu schrieb sie: "Back im Sushi-Game". Während der Schwangerschaft hatte sie darauf verzichtet. Jetzt gönnte sie sich das Lieblingsessen wieder. Auch Oliver meldete sich online, aber ohne klassisches Babyfoto. In einem kurzen Clip zeigte er, wie er seine Profilbeschreibung änderte: Aus "Daddy to be" machte er "Daddy" und ergänzte ein Baby-Emoji.

Anzeige Anzeige

Instagram / jil.rock Jil Rock und Oliver Sanne im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jil.rock Das Baby von Oliver Sanne und Jil Rock, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / jil.rock Oliver Sanne mit seiner Partnerin Jil Rock, Dezember 2025