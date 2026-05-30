Courtney Stodden zeigt sich erstmals nach Brustverkleinerung

Rund eine Woche nach ihrer Brustverkleinerung am 20. Mai zeigte sich Courtney Stodden (31) nun erstmals wieder in der Öffentlichkeit. Die 31-jährige Reality-Bekanntheit wurde beim Frühstück im Café Sheera in Beverly Hills im schwarzen Sport-BH gesehen und präsentierte dabei ihre neue, kleinere Oberweite. An ihrer Seite befand sich, den Bildern von Daily Mail zufolge, ihr Ehemann Jared Safier, der ihr liebevoll die Handtasche trug und ihr einen Kuss auf die Stirn gab. Im Anschluss stand für Courtney sogar noch ein Nachsorgetermin bei ihrem Chirurgen Dr. Stuart Linder an.

Der Chirurg erklärte gegenüber TMZ, welche Veränderungen bei dem Eingriff vorgenommen wurden: "Hohe Position, schmalere Form, abgeschrägte Ansicht, immer noch ein schönes Dekolleté und viel Fülle oben, kleinere Implantate, die besser zum Körperbau passen." Außerdem habe er die Brustwarzen "kleiner und niedlicher" gemacht. Courtney selbst hatte vor der Operation erklärt, ihre "Mädels" verdienten eine "gnädige Rente" und seien "offiziell in ihre kleinere, weichere, elegantere Ära" eingetreten. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte laut Daily Mail noch ein weiteres Detail: Courtney soll im Operationssaal Britney Spears' (44) Song "Stronger" gesungen haben.

Courtney war 2011 im Alter von 16 Jahren mit dem damals 50-jährigen Schauspieler Doug Hutchison (66) verheiratet worden. Im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Eingriff erinnerte sie auf Instagram an den schmerzhaften Jahrestag und schrieb: "Vor 15 Jahren wurde ein 16-jähriges Mädchen mit einem Mann verheiratet, der 35 Jahre älter war als sie, und die Welt behandelte sie wie den Skandal, anstatt wie das Opfer." Die Ehe wurde 2020 offiziell geschieden. Heute nutzt Courtney ihre sozialen Netzwerke aktiv, um sich für die Abschaffung von Kinderehen in den USA einzusetzen.

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Getty Images Courtney Stodden bei Lifetimes Sommer-Soirée im Santa Monica Proper Hotel

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Instagram / courtneyastodden Courtney Stodden, November 2025

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Getty Images Courtney Stodden und Doug Hutchison 2014