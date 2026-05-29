Jil Rock und Oliver Sannes erster Nachwuchs ist auf der Welt

Jil Rock und Oliver Sanne (39) können sich über ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs freuen! Die beiden Reality-TV-Stars haben bekannt gegeben, dass ihr Baby das Licht der Welt erblickt hat. Jil ließ ihre Community als Erste an dem besonderen Moment teilhaben: In ihrer Instagram-Story teilte die Influencerin vor wenigen Minuten ein Foto, auf dem die kleinen Beinchen eines Neugeborenen zu sehen sind – daneben steht ein Teller mit Sushi. Dazu schrieb sie den Satz: "Back im Sushi-Game". Während der Schwangerschaft hatte die frischgebackene Mama darauf verzichtet, nun genießt sie den Moment mit ihrem Baby im Arm und ihrem Lieblingsessen auf dem Teller.

Auch Oliver meldete sich online zu Wort, um den besonderen Moment ihrer langen Reise zum Familienglück zu markieren. Der Realitystar verzichtete zwar auf ein klassisches Babyfoto, wählte dafür aber eine andere symbolische Geste: In einem kurzen Clip zeigt er seinen Followern, wie er seine Profilbeschreibung ändert. Aus dem bisherigen Hinweis "Daddy to be" macht er schlicht "Daddy" und ergänzt dazu ein Baby-Emoji. Mehr Details zur Geburt, zum Namen oder Geschlecht ihres Kindes behielten die beiden zunächst noch für sich.

Für Jil und Oliver ist die Ankunft ihres Babys ein besonders emotionales Kapitel. Im Gespräch mit Promiflash machten sie damals aber auch klar, wie steinig der Weg bis dahin war. "Wir haben insgesamt drei Verluste erlebt. [...] Wir brauchten danach erst mal Zeit, um das alles zu verarbeiten, und sind nach Los Angeles gereist, um ein wenig Abstand zu gewinnen", sagte Oliver. Als die Periode weiter ausblieb, hätten sie erst an Stress gedacht, doch beim Arzt kam dann die Wende: "Herzlichen Glückwunsch, Sie sind in der zehnten Woche schwanger."

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Instagram / jil.rock Jil Rock und Oliver Sanne im September 2025

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Instagram / jil.rock Jil Rocks Babybauch

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Instagram / jil.rock Oliver Sanne mit seiner Partnerin Jil Rock, Dezember 2025