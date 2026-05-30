Mann sitzt im Knast: Katie Price lässt neue OPs durchführen

Während ihr Ehemann Lee Andrews in einem Gefängnis in Dubai festsitzt, nutzt Katie Price (48) die Wartezeit auf ihre eigene Art und Weise: Die Reality-TV-Bekanntheit checkte in die belgische Privatklinik Be Clinic ein und ließ sich dort mehreren Eingriffen unterziehen. Das verriet sie ihren Fans kürzlich in einem Facebook-Story-Update – im weißen Klinikbademantel mit dem Logo der Einrichtung. Die Klinik beschreibt sich selbst als "gut etabliertes privates plastisch-chirurgisches und ästhetisches Medizinzentrum mit Sitz in Overijse, Belgien".

In dem Video berichtete Katie nicht nur von den Eingriffen, sondern teilte auch ein erfreuliches Gesundheitsupdate. "Ich bin so erleichtert, dass mein Anästhesist mir gesagt hat, dass alles perfekt war und dass man ihm ansehen konnte, dass ich so gesund bin, da ich offensichtlich keinen Alkohol trinke oder Drogen nehme, weil ich kaum Narkosemittel gebraucht habe. Er sagte, meine Werte waren perfekt", freute sich die Britin gegenüber ihrer Community. Der Klinikaufenthalt fällt in eine turbulente Zeit für Katie. Seit Wochen sorgt die Situation rund um ihren Ehemann Lee für Aufregung.

Katie hatte behauptet, er sei entführt worden – nun stellte sich heraus, dass er in einem berüchtigten Gefängnis in Dubai festgehalten und von den Behörden verhört wird. In einem kurzen Telefonat konnte er ihr mitteilen, dass er am Leben und wohlauf sei. In ihrem Podcast "The Katie Price Show" berichtete die Autorin: "Ich habe ihm gesagt, wie sehr ich mir Sorgen gemacht hatte, und ihm gesagt, dass ich ihn liebe. Es war sehr gehetzt, aber er sagte, die Behörden dort hätten gedacht, er sei ein Spion." Lee ist der vierte Ehemann der Unternehmerin.

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Instagram / katieprice Katie Price und Ehemann Lee Andrews

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Instagram / katieprice Katie Price, April 2026

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Instagram / katieprice Katie Price und Lee Andrews, März 2026