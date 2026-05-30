Olivia Wilde zeigt nach Sorgerechtsdrama ihre Tochter Daisy

Olivia Wilde (42) hält ihr Familienleben normalerweise streng aus der Öffentlichkeit heraus – doch jetzt gewährte die Schauspielerin ihren Fans einen seltenen Einblick. Auf ihrer Instagram-Story teilte sie ein niedliches Video mit ihrer Tochter Daisy (9). Zu sehen ist das Mädchen in einem weißen T-Shirt, einem rosa karierten Flanellhemd und Jeans, wie es ausgelassen auf einer Wippe schaukelt. Olivia selbst posierte stylisch im Trenchcoat mit schwarzer Sonnenbrille daneben und zeigte ein Peace-Zeichen in die Kamera.

Der Vater von Daisy sowie ihrem Sohn Otis (12) ist Olivias Ex-Verlobter Jason Sudeikis (50). Jahrelang lieferten sich die beiden einen zermürbenden Sorgerechtsstreit. Unter anderem war umstritten, ob der Fall in Kalifornien oder New York verhandelt werden solle. Im September 2023 einigten sich beide Seiten schließlich auf eine gemeinsame Sorgerechts- und Unterhaltslösung. Seitdem scheint die Beziehung der Ex-Partner deutlich entspannter: Im März wurden sie gemeinsam mit ihrer Tochter beim Mittagessen in Los Angeles gesichtet, Ende April umarmten sie sich herzlich beim Zur-Schule-Bringen.

Olivia und Jason hatten sich nach sieben Jahren Verlobung im November 2020 getrennt. Eine Person aus dem Umfeld des ehemaligen Paares bestätigte damals gegenüber dem Magazin People: Die Trennung "war einvernehmlich und sie haben eine großartige gemeinsame Elternschaft entwickelt." Olivia ist inzwischen in einer neuen Beziehung: Sie datete Caspar Jopling (34) bereits seit dem vergangenen Sommer und machte die Liebe im Januar dieses Jahres auf Social Media offiziell. Jason soll derzeit hingegen Single sein.

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Getty Images Jason Sudeikis und Olivia Wilde, Dezember 2019

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Instagram / oliviawilde Olivia Wilde mit Tochter Daisy, Mai 2026

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ActionPress Olivia Wilde und Jason Sudeikis bei einem Spiel von Sohn Otis