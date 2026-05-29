19. "Let's Dance"-Staffel: Das ist der neue "Dancing Star"

Wochenlang haben sie trainiert, gezittert und sich von Show zu Show getanzt – nun ist die Entscheidung gefallen: Anna-Carina Woitschack (33) ist der neue "Dancing Star". Im großen Finale von Let's Dance setzte sich die Schlagersängerin gemeinsam mit Profitänzer Evgeny Vinokurov (35) gegen Milano (27) und Joel Mattli (32) durch und gewann die 19. Staffel der RTL-Erfolgsshow. Nach drei anspruchsvollen Tänzen – einem Jurytanz, dem persönlichen Lieblingstanz der Staffel und dem traditionellen Final-Freestyle – überzeugte das Duo sowohl die Jury als auch das Publikum zu Hause.

Doch alle drei Finalisten gaben im Finale Vollgas. Jurorin Motsi Mabuse (45) betonte sogar, dass es noch nie ein so spannendes Finale gegeben habe. Die Promis präsentierten ihre Tänze und erhielten in Runde eins und zwei für fast jeden Auftritt die volle Punktzahl von 30 Punkten. Eine Ausnahme war Milanos Samba: Joachim Llambi (61) war mit zwei Figuren nicht zufrieden und vergab daher nur neun Punkte, sodass dieser Auftritt mit 29 Punkten zunächst der einzige war, der die perfekte Wertung knapp verfehlte.

In Runde drei standen schließlich die Freestyle-Tänze der Finalisten auf dem Programm. Den Auftakt machten Joel und Malika Dzumaev (35), die mit ihrer "Elvis"-Performance 27 Punkte erhielten. Anna-Carina und Evgeny überzeugten mit ihrem "Puppenspieler"-Freestyle erneut und wurden dafür mit der Höchstwertung von 30 Punkten belohnt – zugleich sicherten sie sich damit den ersten Platz in der Juryplatzierung. Das Schlusslicht bildeten Milano und Marta Arndt (36): Ihr Freestyle unter dem Motto "Spider-Man" brachte ihnen 29 Punkte ein. Am Ende hatten die Zuschauer das letzte Wort – und Anna-Carina durfte sich über den "Let's Dance"-Pokal freuen.

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