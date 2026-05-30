Madonna feiert Album mit kostenlosem Studio für Künstler

Madonna (67) macht Musikern in New York ein besonderes Geschenk: Die Popsängerin hat sich mit dem Mitgliedschaftsunternehmen Bilt zusammengetan, um allen Künstlern im berühmten Music Building in Midtown Manhattan für einen Monat die Studiokosten zu übernehmen. Das ist für Madonna mehr als nur eine Geste – denn genau in diesem Gebäude, wo Musiker proben und wohnen können, begann sie selbst in den frühen Achtzigerjahren ihre Karriere. Gefeiert wird die Aktion anlässlich ihres neuen Albums "Confessions II", das am 3. Juli erscheint. Gegenüber People erklärte die Sängerin: "Künstler kommen jeden Tag nach New York – mit einem Traum und meistens mit wenig mehr als das. So sehr ich auch gekämpft habe, als ich hier ohne alles ankam, blicke ich sehr gern auf diese Zeit in meinem Leben zurück."

Die Zusammenarbeit mit Bilt umfasst noch mehr als die freie Miete für die Musiker des Music Buildings. Bilt-Mitglieder erhalten eine exklusive, limitierte Vinyl-Edition von "Confessions II" mit eigens gestalteten Artworks und Fotos von Raphael Pavarotti. Zusätzlich finden am 3. Juli in New York, Los Angeles und Chicago exklusive Release-Partys zum Album statt. Außerdem wird Madonna als besonderer Gast in einer Sonderfolge von Bilts monatlicher Spielshow "Rent Free" auftreten, bei der Mitglieder in den USA die Chance haben, bis zu 2.156 Euro Miete zu gewinnen.

"Confessions II" ist das Nachfolgealbum von Madonnas gefeiertem 2005er-Werk "Confessions on a Dance Floor", mit dem sie damals weltweit Erfolge feierte. Bilt-Gründer und CEO Ankur Jain betonte in einem Statement, warum die Kooperation für ihn eine besondere Bedeutung hat: "Es gibt so wenige Künstler, die New York so sehr geprägt haben wie Madonna. Sie kam mit fast nichts in diese Stadt, und indem sie etwas Außergewöhnliches aufbaute, wurde sie Teil ihrer DNA." Das Music Building sei seit Generationen ein Zuhause für Künstler gewesen, die genauso angekommen seien wie Madonna damals – "mit großen Träumen und wenig sonst", so Ankur Jain weiter.

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Wie findet ihr Madonnas Aktion, einen Monat die Studiokosten im "Music Building" zu übernehmen? Großartige Geste – genau so unterstützt man neue Talente. Nett, aber ein Monat ist zu kurz – nachhaltige Förderung wäre stärker. Ergebnis anzeigen