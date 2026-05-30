Tobey Maguires Tochter: Leo DiCaprio zeigt sich väterlich

Leonardo DiCaprio (51) zeigte sich in New York von einer ungewohnt väterlichen Seite. Der Schauspieler war gemeinsam mit seiner Partnerin Vittoria Ceretti (27) und Ruby Sweetheart Maguire (19), der Tochter seines langjährigen besten Freundes Tobey Maguire (50), in der Stadt unterwegs. Das zeigen Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Nach einem gemeinsamen Abendessen im Luxus-Steakhaus Beefbar liefen die drei entspannt hinaus auf die Straße. Leonardo schlenderte Seite an Seite mit Ruby, während er die Hand seiner italienischen Modelfreundin hielt. Das Trio plauderte sichtlich ausgelassen vor dem angesagten Restaurant.

Vittoria ist mit ihren 27 Jahren fast genauso alt wie Tobey, als er seine Tochter bekam. Neben Ruby hat er auch einen Sohn namens Otis Tobias Maguire (17). Tobeys Ex-Frau, die Schmuckdesignerin Jennifer Meyer (49), und er hatten sich nach neun Jahren Ehe im Jahr 2016 getrennt. Die Scheidung wurde 2020 offiziell. Gemeinsam erklärten sie damals gegenüber dem Magazin People: "Nach reiflicher Überlegung haben wir die Entscheidung getroffen, uns als Paar zu trennen. Als engagierte Eltern ist es unsere erste Priorität, unsere Kinder gemeinsam mit dauerhafter Liebe, Respekt und Freundschaft großzuziehen."

Leonardo und Tobey kennen sich bereits seit ihrer Jugend und gelten seit Jahrzehnten als unzertrennliche Freunde. Die beiden waren in den 1990er Jahren Teil eines berüchtigten Hollywood-Zirkels, dem unter anderem auch Magier David Blaine (53) und Schauspieler Lukas Haas (50) angehörten. Anders als sein Kumpel ist der Titanic-Star kinderlos. Leonardos Beziehung mit Vittoria dauert nun seit August 2023 an – und offenbar wird sie mit der Zeit ernster. Vertraute aus seinem Umfeld hatten zuletzt berichtet, dass er sich in dieser Beziehung grundlegend anders verhalte als in früheren. Leonardo sei sogar offen für eine ernsthafte gemeinsame Zukunft.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tobey Maguire und Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Ruby Sweetheart Maguire und ihr Vater Tobey Maguire bei der "Babylon"-Premiere, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio und Vittoria Ceretti bei den 98. Oscars, März 2026