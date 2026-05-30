Darum läuft es im Bett bei Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Bei Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) läuft es im Schlafzimmer aktuell wieder rund – und der Grund dafür ist denkbar simpel: Der Rapper trägt jetzt eine Unterhose im Bett. In der neuesten Folge ihres Podcasts "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" plaudern die beiden ganz offen über ihr Liebesleben und verraten, was hinter dem plötzlichen Wandel steckt. "Wir haben sehr viel Sex grade miteinander", erklärt Bushido im Podcast.

Denn zuvor sah es bei dem Paar, das gemeinsam acht Kinder großzieht, im Bett ganz anders aus. Anna-Maria schildert im Podcast, dass es vor der heißen Phase erst einmal deutlich ruhiger zuging. Das sei für Bushido "völlig okay" gewesen, erzählt sie, trotzdem sei nachts etwas vorgefallen, das sie verändern wollte. Der Musiker schlief bis dahin nackt – und genau das habe bei der Achtfachmama das Gefühl ausgelöst, im Schlaf bedrängt zu werden. Wenn er sich an sie kuschelte, habe sie permanent gemerkt, wie aus Körpernähe schnell mehr wurde. "Dann führt das eine zum anderen. Und vielleicht möchte ich gar nicht, dass permanent das eine zum anderen führt", beschreibt sie die Situation. Also fasste ihr Mann einen Entschluss: "Ich habe mir vorgenommen, dir nicht so sehr auf die Pelle zu rücken. Deswegen schlafe ich beispielsweise auch mit Unterhose", erklärt Bushido. Anna-Maria betont, wie gut ihr dieser geringere Druck tue.

Bushido seinerseits gesteht, was ihn im Gegenzug komplett um den Verstand bringt: wenn seine Frau ohne Unterwäsche schläft. "Dann ist Silvester, Ostern und Geburtstag an einem Tag", schwärmt er lachend. Dass ihre Ehe trotz acht Kindern gut funktioniert, führt Anna-Maria aber noch auf etwas anderes zurück. Sie habe sich selbst in stressigen Phasen nie "gehen lassen", erzählt sie im Podcast. "Ich habe mich immer trotzdem geduscht. Schöne Nägel machen lassen." Gerade in einer Ehe sei es ihr wichtig, weiter aufeinander zu achten – eine Überzeugung, die Bushido offenbar teilt. Die beiden sind seit 2012 verheiratet und haben auch an ungewöhnlichen Orten Sex.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Mai 2026

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Imago Anna-Maria Ferchichi und Bushido beim DSDS-Finale in den MMC-Studios in Köln, 09.05.2026

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Instagram / bush1do Rapper Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi, Januar 2026