"Alter Truthahn": Natascha Ochsenknecht über ihre Straffung

Natascha Ochsenknecht (61) hat sich nach einem belastenden Jahr umfangreichen Beauty-Eingriffen unterzogen und spricht jetzt offen über die Gründe. In der letzten Folge der aktuellen Staffel von Diese Ochsenknechts ist zu sehen, wie sich der Realitystar behandeln lässt. Gegenüber Bild erklärt Natascha, dass sie beim Blick in den Spiegel irgendwann die Reißleine zog: "Ich sah aus wie ein alter Truthahn." Daraufhin ließ sie "eine Halsstraffung, eine Fettabsaugung und ein Mini-Lifting an der Kieferpartie" machen. Die Dreifachmama betonte zugleich, dass sie "weder Botox noch Hyaluron verwende", denn: "Ich habe auch kein Problem mit meinem Alter, wie manche behaupten. So ein Schwachsinn. Ich will gar nicht jünger aussehen, nur frischer."

Hinter dem Eingriff steckt für Natascha nach eigener Aussage weit mehr als nur ein optischer Wunsch. Die Unternehmerin schildert gegenüber dem Blatt, dass 2025 für sie von mehreren schweren Schicksalsschlägen geprägt gewesen sei. Sie habe vom Tod ihres Bruders Ingo in Istanbul erfahren und dort nicht richtig trauern können. Hinzu kamen die Verhaftung ihres Sohns Jimi Blue Ochsenknecht (34), weitere Todesfälle im Freundeskreis sowie ein Autounfall kurz vor Weihnachten. Bei diesem wurde ihr Wagen zerstört. Aber auch körperlich kam das frühere Model nicht ohne Kratzer davon. "Prellungen überall", erinnert sich Natascha.

Doch damit nicht genug. "Dazu leide ich noch immer unter den Corona-Spätfolgen. Ich hatte Schmerzen, wurde depressiv und kam irgendwann aus dem Traurigkeitsloch gar nicht mehr raus", behauptet die Familienmutter weiter. Auch familiäre Spannungen mit Tochter Cheyenne (25) und Stress mit Ex-Mann Uwe (70) hätten sie zusätzlich belastet. Inzwischen zeigt sich Natascha mit dem Ergebnis zufrieden. "Ein paar Schwellungen müssen noch zurückgehen", merkt sie im Interview an und freut sich: "Aber grundsätzlich fühle ich mich so gut, wie nie zuvor. Und das Beste ist, ich hatte überhaupt keine Schmerzen."

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Sky/B 28 Natascha Ochsenknecht nach ihrer Straffungs-OP in "Diese Ochsenknechts", Staffel 5

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Sky / B 28 Natascha Ochsenknecht nach ihrer OP in "Diese Ochsenknechts" 2026

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Getty Images Natascha Ochsenknecht im April 2026